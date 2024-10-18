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Модернизация — значит экологичность: опыт Красноярска

Модернизация — значит экологичность: опыт Красноярска - РИА Новости, 18.10.2024

Модернизация — значит экологичность: опыт Красноярска

Красноярск – самый восточный "миллионник" России. Обеспечивает динамично растущий город теплом и электроэнергией Сибирская генерирующая компания (СГК), один из... РИА Новости, 18.10.2024

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2024-10-18T12:24

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Красноярск – самый восточный "миллионник" России. Обеспечивает динамично растущий город теплом и электроэнергией Сибирская генерирующая компания (СГК), один из крупнейших поставщиков энергии в стране.За надежность и экологичностьВ 2008 году в России стартовала программа комплексной модернизации действующих тепловых электростанций (ДПМ-1), а спустя чуть больше 10 лет, в 2019-м, ей на смену пришла ДПМ-2. Госпрограммы позволили запустить процесс комплексного обновления энергетики."В программу вступили многие компании, в том числе и СГК", – говорит генеральный директор Енисейской ТГК, регионального подразделения СГК в Красноярском крае и Республике Хакасия Олег Бубновский.Также Красноярск вошел в федеральный проект "Чистый воздух", который стартовал в 2019 году в 12 крупнейших промышленных городах России, а сегодня охватил уже свыше 40 территорий. Программа нацелена на оздоровление экологии и снижение выбросов в атмосферу.Таким образом, перед компанией встала задача как выполнить комплексную модернизацию предприятий, чтобы увеличить свои мощности и дать "зеленый свет" проектам развития мегаполисов, так и снизить выбросы, формируя таким образом комфортную и качественную городскую среду.Как же энергетикам удается и то, и другое? Давайте посмотрим.Образцовая модернизацияБольшая экологическая модернизация сейчас идет на Красноярской ТЭЦ-1, старейшей в городе. Она была построена еще во время Великой Отечественной войны для снабжения энергией эвакуированных из западной части страны заводов. Инвестиции в масштабное обновление составляют 22 миллиарда рублей.Директор Красноярской ТЭЦ-1 Сергей Бородулин показывает новые современные электрофильтры – металлические громадины, нейтрализующие 99,7% исходящих твердых частиц и пыли. Размещать их в условиях старой тесной застройки было негде."Было принято техническое решение о демонтаже трех действующих труб высотой от 105 до 120 метров и строительстве новой высотой 275 метров. После этого освобождалось место для строительства электрофильтров", – говорит Бородулин.Начиная с 2020 года построено уже 11 электрофильтров. В ближайших планах – строительство еще четырех."После установки всех фильтров объем выбросов станции по твердым частицам снизится на 80%", – говорит директор ТЭЦ-1.На новой трубе также установлена система непрерывного контроля выбросов. Данные транслируются на сайте СГК и одновременно поступают в министерство экологии Красноярского края.Директор ТЭЦ-1, построенной 80 лет назад, отмечает, что оборудование на станции уже из XXI века.Молодая и передоваяКрасноярская ТЭЦ-3 – самая молодая и передовая в Красноярске. Уже на этапе строительства первого энергоблока в 2012 году здесь были применены самые современные экологические решения, работают электрофильтры, на трубах установлены датчики онлайн-мониторинга.Сейчас идет строительство второго энергоблока с инвестиционной стоимостью 27,5 миллиарда рублей.ТЭЦ-3 производит не только тепло, но и электричество. Блок мощностью 185 мегаватт и тепловой мощность в 270 гигакалорий, планируется ввести в строй в 2025 году. Это позволит дать тепло в новые районы с многоэтажками и социальной инфраструктурой. Электрофильтр для блока уже построен.Одновременно ведется строительство первой в Красноярске градирни высотой 88 метров, задача которой – охлаждение технической воды, что позволит сократить водозабор из Енисея, главной речной артерии Красноярска.Строительство второго блока идет непрерывно. В нем участвуют как молодые специалисты, так и ветераны. Так, Валентину Кривошееву, заместителю директора по реализации проектов ДПМ-2 Красноярской ТЭЦ-3, 75 лет, из них 54 года он в энергетике."Вот достроим второй блок, и можно уходить на пенсию", – говорит Кривошеев.Модернизация теплосетейВ 2020 году СГК начала масштабную модернизацию теплосетевой инфраструктуры Красноярска. До 2032 года компания намерена инвестировать в повышение надежности теплоснабжения города-миллионника 18 миллиардов рублей."Девять миллиардов уже освоено, – уточняет директор Красноярской теплосети СГК Сергей Иванов. – Всего с начала модернизации обновлено порядка 200 километров сетей, в этом году добавится еще 50 километров. Как результат такого системного подхода – самая холодная за последние пять лет зима 2023-2024 годов у нас прошла без эксцессов. Сегодня мы вновь вошли в отопительный сезон, работа, которая необходима для того, чтобы город спокойно прошел зиму, делается".Кроме стабильного теплоснабжения строительство и обновление сетей позволило закрыть в городе мелкие чадящие котельные и перевести запитанные от них дома и промышленные объекты на мощности эффективных и оснащенных природоохранным оборудованием ТЭЦ."По программе "Чистый воздух" мы дали обязательства по закрытию 37 котельных. На сегодняшний день 35 прекратили работу", – говорит Иванов.В 2025 году будут закрыты две последние из запланированных котельные.Топить электричествомЗимой экологическая обстановка ухудшается, потому что жители частного сектора начинают топить углем и дровами. В Красноярске около 15 тысяч частных домов, многие из которых находятся в центральной части города.В феврале 2021 года СГК начала пилотный проект "Новое тепло". В чем его суть?"Заключается соглашение с жителями частного сектора о переходе на электроотопление, при этом СГК компенсирует им 2/3 стоимости электроэнергии в рамках норматива на один квадратный метр. На сегодняшний день в проекте 110 участников. За это время было отпущено почти 15 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Компенсировано жителям 36,4 миллиона рублей", – говорит руководитель программ развития СГК Игорь Загородний.Согласно подсчетам, предотвращен годичный выброс около 400 тонн вредных веществ.Просто и выгодноВ Красноярске СГК вместе с компанией "Россети Сибирь" реализует проект "Сибирь заряжает"."Мы посмотрели аналитику. В городе – 426 тысяч единиц транспорта. Он выбрасывает 52 тысячи тонн вредных веществ", – говорит Загородний.Эти выбросы можно сократить, если значительная часть горожан начнет пользоваться электромобилями."Летом 2022 года мы разработали стратегию, согласно которой СГК будет устанавливать простые и доступные зарядные станции, стимулируя спрос на электромобили", – рассказывает Загородний.Приезжаем в развивающийся микрорайон "Взлетка". Там оборудована одна из 63 зарядных станций СГК. Это щит в стене трансформаторной будки. В нем два разъема – для разных типов электромобилей.Сейчас в городе 498 электромобилей и 290 подзаряжаемых гибридов. Заправить машину на 300 километров пути стоит около 470 рублей. Выгода по сравнению с бензиновыми заправками очевидна. В планах проекта "Сибирь заряжает" – довести количество собственных зарядных станций до 100, вместе с инфраструктурой других компаний таких зарядок будет 200.Саженцы для школыЧистота атмосферы зависит и от деревьев – "легких" города.Ранним утром в школе № 50 Красноярска школьники, педагоги и волонтеры движения "Зеленая дружина" сажают деревья."Общественное движение "Зеленая дружина" СГК поддерживает с 2015 года. В него входят горожане, очень много энергетиков, школьников. Волонтеры проводят экологические уроки, занимаются экологическим воспитанием и, конечно, озеленяют любимый город", – объясняет заместитель директора по связям и коммуникациям Енисейской ТГК Анастасия Дьякова.В высадке деревьев не первый год участвует и директор Красноярских теплосетей Сергей Иванов."Во время нынешней акции мы посадили около школы 50 кустов сирени", – говорит Иванов.С 2015 года в городах присутствия СГК в Красноярском крае высажены тысячи деревьев и кустарников, а в экологических акциях "Зеленой дружины" приняли участие 5000 человек.Открыты все дорогиСерьезной, требующей решения проблемой для всех промышленных предприятий не только в Красноярске сегодня является кадровый голод."Мы в постоянной борьбе за кадры. Поэтому СГК вступило в федеральный проект "Профессионалитет". Техникумы будут готовить специалистов непосредственно под наши запросы", – говорит директор по персоналу Енисейской ТГК Татьяна Пономарева.В 2022 году между министерством образования Красноярского края, тремя техникумами, готовящими энергетиков, и СГК было подписано соглашение о создании образовательно-производственного кластера ТЭК в рамках проекта "Профессионалитет". Финансовый вклад СГК в его создание в 2023 году составил 20 миллионов рублей."Двенадцать лабораторий были оборудованы в Назаровском энергостроительном техникуме, который стал ядром образовательного кластера ТЭК. Выпускников средних профессиональных учебных заведений ожидает 200 вакансий на наших предприятиях", – рассказывает Пономарева.А для тех, кто еще учится в школах, организуют энергоклассы – ученикам дают углубленные знания по профильным предметам – математике, физике, информатике, химии, рассказывают об энергетике и профессиональных перспективах, которые она открывает.Кроме того, перед молодыми сотрудниками открывается возможность карьерного роста. В СГК работает программа "Время сильных"."На Красноярской ТЭЦ-3 я работаю уже три года. За это время компания смогла дать мне профессиональное развитие, знания, новые знакомства", – рассказывает молодой специалист, мастер котлотурбинного цеха Максим Грицаенко.Он вспоминает, что дорогу для карьерного роста ему открыл Совет молодежи, состоя в котором он смог объездить всю страну и даже поучаствовать в экологическом форуме на Камчатке.Работает и трехлетняя программа подготовки будущих лидеров. Ее прошел, например, руководитель программ развития СГК Загородний, пришедший в СГК семь лет назад простым рабочим.Генеральный директор Енисейской ТГК Бубновский тоже в свое время начинал карьеру с общественной работы в Совете молодежи. Так что не будет преувеличением сказать, что перед молодыми в СГК открыты все дороги.

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