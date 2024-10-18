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"Убийство и пытки". В стрелковой ассоциации США требуют уволить директора - РИА Новости, 18.10.2024
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04:38 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/koshka-1978636148.html
"Убийство и пытки". В стрелковой ассоциации США требуют уволить директора
"Убийство и пытки". В стрелковой ассоциации США требуют уволить директора - РИА Новости, 18.10.2024
"Убийство и пытки". В стрелковой ассоциации США требуют уволить директора
Сотрудники Национальной стрелковой ассоциации (НСА) США требуют увольнения своего нового генерального директора после того, как выяснилось, что он участвовал в... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T04:38
2024-10-18T04:38
в мире
сша
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Сотрудники Национальной стрелковой ассоциации (НСА) США требуют увольнения своего нового генерального директора после того, как выяснилось, что он участвовал в пытках и убийстве кошки во время учебы в университете, сообщает газета Daily Mail. Даг Хэмлин был избран главой НСА в мае, после того как в феврале ее бывший босс был признан виновным в неправомерном использовании средств организации для оплаты экстравагантного образа жизни. Несколько дней назад Хэмлин признал, что, будучи студентом Мичиганского университета в 1980 году участвовал в жестоком убийстве кота. Молодые люди поймали животное, отрезали ему лапы, связали и подожгли. Как сообщает издание, 14 сотрудников "с общим стажем работы 113 лет" направили письмо в совет директоров НСА с просьбой отстранить Хэмлина от должности на время проведения расследования. "Ввиду недавней истории о причастности Дага Хэмлина к убийству и пыткам безобидной домашней кошки, мы все чувствуем себя неловко и беспокоимся за свою безопасность", - говорится в письме. По их словам, человеку, способному на такой поступок, нельзя доверять репутацию организации и безопасность сотрудников. Сам Хэмлин заявил газете, что взял на себя ответственность за "прискорбный инцидент", хотя не принимал непосредственного участия в убийстве кошки. Он отметил, что за прошедшие 44 года вел безупречную жизнь: создал семью, занимался волонтерской деятельностью и собрал миллионы долларов на благотворительность.
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в мире, сша, мичиганский университет
В мире, США, Мичиганский университет
"Убийство и пытки". В стрелковой ассоциации США требуют уволить директора

DM: в Национальной стрелковой ассоциации США требуют уволить директора-живодера

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПродавец в оружейном магазине
Продавец в оружейном магазине - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Сотрудники Национальной стрелковой ассоциации (НСА) США требуют увольнения своего нового генерального директора после того, как выяснилось, что он участвовал в пытках и убийстве кошки во время учебы в университете, сообщает газета Daily Mail.
Даг Хэмлин был избран главой НСА в мае, после того как в феврале ее бывший босс был признан виновным в неправомерном использовании средств организации для оплаты экстравагантного образа жизни. Несколько дней назад Хэмлин признал, что, будучи студентом Мичиганского университета в 1980 году участвовал в жестоком убийстве кота. Молодые люди поймали животное, отрезали ему лапы, связали и подожгли.
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Как сообщает издание, 14 сотрудников "с общим стажем работы 113 лет" направили письмо в совет директоров НСА с просьбой отстранить Хэмлина от должности на время проведения расследования. "Ввиду недавней истории о причастности Дага Хэмлина к убийству и пыткам безобидной домашней кошки, мы все чувствуем себя неловко и беспокоимся за свою безопасность", - говорится в письме.
По их словам, человеку, способному на такой поступок, нельзя доверять репутацию организации и безопасность сотрудников.
Сам Хэмлин заявил газете, что взял на себя ответственность за "прискорбный инцидент", хотя не принимал непосредственного участия в убийстве кошки. Он отметил, что за прошедшие 44 года вел безупречную жизнь: создал семью, занимался волонтерской деятельностью и собрал миллионы долларов на благотворительность.
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