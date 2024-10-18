https://ria.ru/20241018/koshka-1978636148.html

"Убийство и пытки". В стрелковой ассоциации США требуют уволить директора

"Убийство и пытки". В стрелковой ассоциации США требуют уволить директора - РИА Новости, 18.10.2024

"Убийство и пытки". В стрелковой ассоциации США требуют уволить директора

Сотрудники Национальной стрелковой ассоциации (НСА) США требуют увольнения своего нового генерального директора после того, как выяснилось, что он участвовал в... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T04:38

2024-10-18T04:38

2024-10-18T04:38

в мире

сша

мичиганский университет

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Сотрудники Национальной стрелковой ассоциации (НСА) США требуют увольнения своего нового генерального директора после того, как выяснилось, что он участвовал в пытках и убийстве кошки во время учебы в университете, сообщает газета Daily Mail. Даг Хэмлин был избран главой НСА в мае, после того как в феврале ее бывший босс был признан виновным в неправомерном использовании средств организации для оплаты экстравагантного образа жизни. Несколько дней назад Хэмлин признал, что, будучи студентом Мичиганского университета в 1980 году участвовал в жестоком убийстве кота. Молодые люди поймали животное, отрезали ему лапы, связали и подожгли. Как сообщает издание, 14 сотрудников "с общим стажем работы 113 лет" направили письмо в совет директоров НСА с просьбой отстранить Хэмлина от должности на время проведения расследования. "Ввиду недавней истории о причастности Дага Хэмлина к убийству и пыткам безобидной домашней кошки, мы все чувствуем себя неловко и беспокоимся за свою безопасность", - говорится в письме. По их словам, человеку, способному на такой поступок, нельзя доверять репутацию организации и безопасность сотрудников. Сам Хэмлин заявил газете, что взял на себя ответственность за "прискорбный инцидент", хотя не принимал непосредственного участия в убийстве кошки. Он отметил, что за прошедшие 44 года вел безупречную жизнь: создал семью, занимался волонтерской деятельностью и собрал миллионы долларов на благотворительность.

https://ria.ru/20241004/sobaka-1976170979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, мичиганский университет