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В Госдуме не увидели причин вводить ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 18.10.2024
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04:28 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/koronavirus-1978635778.html
В Госдуме не увидели причин вводить ограничения из-за коронавируса
В Госдуме не увидели причин вводить ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 18.10.2024
В Госдуме не увидели причин вводить ограничения из-за коронавируса
Сегодня по коронавирусу нет беспокоящих факторов, из-за которых нужно вводить ограничения, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Александр РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T04:28
2024-10-18T04:28
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Сегодня по коронавирусу нет беспокоящих факторов, из-за которых нужно вводить ограничения, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров. "Сейчас нет беспокоящих факторов, что надо опять всё закрывать, что надо массу мероприятий отменять. Есть иногда разовые случаи отмены, когда какие-то вспышки происходят небольшие, но они гасятся", - рассказал Петров. По его мнению, ковид сегодня следует отнести к легкой группе ОРВИ. "В зимнее время года прежде всего нужно делать прививки от гриппа, желательно носить маску и соблюдать масочный режим, многие субъекты РФ вводят масочные режимы на зимнее время. Также необходимо соблюдать профилактические мероприятия и принимать интерфероны, чтобы улучшать свой иммунитет. Но обязательно лечащий доктор должен сказать, что принимать", - отметил Петров. Парламентарий добавил, что Россия эффективно занимается подавлением пандемии и эпидемии как государство. "У нас есть все инструменты для защиты нашего населения, это могу смело утверждать. Есть вакцины, есть лекарственные препараты, есть те лечебные учреждения, которые готовы развернуться даже в сложных случаях. Оборудование есть, оно никуда не делось, в том числе дыхательное, оно работоспособное", - отметил он. По его словам, отечественные специалисты получили бесценный и тяжелый опыт пандемии и эпидемии. "Россия успешно справилась, это все в мире признают", - заключил Петров.
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здоровье - общество, россия, госдума рф, общество
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В Госдуме не увидели причин вводить ограничения из-за коронавируса

Депутат Петров: коронавирус следует отнести к легкой группе ОРВИ

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедсестра держит шприц с вакциной от коронавируса
Медсестра держит шприц с вакциной от коронавируса - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медсестра держит шприц с вакциной от коронавируса. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Сегодня по коронавирусу нет беспокоящих факторов, из-за которых нужно вводить ограничения, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.
"Сейчас нет беспокоящих факторов, что надо опять всё закрывать, что надо массу мероприятий отменять. Есть иногда разовые случаи отмены, когда какие-то вспышки происходят небольшие, но они гасятся", - рассказал Петров.
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По его мнению, ковид сегодня следует отнести к легкой группе ОРВИ.
"В зимнее время года прежде всего нужно делать прививки от гриппа, желательно носить маску и соблюдать масочный режим, многие субъекты РФ вводят масочные режимы на зимнее время. Также необходимо соблюдать профилактические мероприятия и принимать интерфероны, чтобы улучшать свой иммунитет. Но обязательно лечащий доктор должен сказать, что принимать", - отметил Петров.
Парламентарий добавил, что Россия эффективно занимается подавлением пандемии и эпидемии как государство.
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"У нас есть все инструменты для защиты нашего населения, это могу смело утверждать. Есть вакцины, есть лекарственные препараты, есть те лечебные учреждения, которые готовы развернуться даже в сложных случаях. Оборудование есть, оно никуда не делось, в том числе дыхательное, оно работоспособное", - отметил он.
По его словам, отечественные специалисты получили бесценный и тяжелый опыт пандемии и эпидемии.
"Россия успешно справилась, это все в мире признают", - заключил Петров.
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