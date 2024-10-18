https://ria.ru/20241018/kontrabanda-1978633955.html

Супруге Гозмана* грозит до 12 лет колонии по статье о контрабанде

Супруге Гозмана* грозит до 12 лет колонии по статье о контрабанде - РИА Новости, 18.10.2024

Супруге Гозмана* грозит до 12 лет колонии по статье о контрабанде

Супруге политика Леонида Гозмана* Марине Егоровой по статье о контрабанде может грозить от 7 до 12 лет лишения свободы, указано в Уголовном кодексе РФ. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T03:50

2024-10-18T03:50

2024-10-18T07:16

происшествия

россия

псков

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

леонид гозман*

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Супруге политика Леонида Гозмана* Марине Егоровой по статье о контрабанде может грозить от 7 до 12 лет лишения свободы, указано в Уголовном кодексе РФ. Как уточнил РИА Новости адвокат Егоровой Михаил Бирюков, ей вменяют часть 3 статьи 226.1 УК РФ ("Контрабанда, совершенная группой лиц"). Наказание по ней - от семи до двенадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до пяти лет. Ранее адвокат сообщил РИА Новости, что дело в отношении Егоровой следственный комитет возбудил 27 сентября 2024 года. Ее задержали 3 октября, затем отправили под домашний арест. Защитник Бирюков рассказал, что летом 2023 года при пересечении российско-эстонской границы в районе Пскова был задержан водитель автомобиля "Мерседес", который вез вещи семьи Гозмана* и Егоровой. У него изъяли предметы "кухонно-бытовой утвари, а не "культурные ценности". По словам адвоката, речь идет о столовых приборах - ложках и вилках из мельхиора и серебра, из наследства, которое осталось в семье от матери Леонида Гозмана*. Бирюков пояснил, что по закону вывозить за границу дореволюционные бытовые предметы и предметы из драгметаллов, не имеющие культурной ценности, не запрещено, для этого, тем не менее, нужно получить разрешение Минкульта России. "Такого разрешения у водителя "Мерседеса" не было", - уточнил он. Гагаринский райсуд 11 июля заочно назначил Гозману* 8,5 лет колонии. Ему вменяют часть 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти). Как ранее стало известно на судебном заседании, поводом для возбуждения уголовного дела в отношении политика послужили тексты политика в мессенджере Telegram и Facebook** с критикой российской власти и намеренным искажением информации о действиях ВС РФ в украинской Буче.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241011/lazareva-1977509712.html

https://ria.ru/20241010/pokhischenie-1977318758.html

https://ria.ru/20241017/zhurnalist-1978435298.html

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происшествия, россия, псков, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), леонид гозман*