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Супруга политика Гозмана* признала вину по делу о контрабанде - РИА Новости, 18.10.2024
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02:20 18.10.2024 (обновлено: 07:22 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/kontrabanda-1978630321.html
Супруга политика Гозмана* признала вину по делу о контрабанде
Супруга политика Гозмана* признала вину по делу о контрабанде - РИА Новости, 18.10.2024
Супруга политика Гозмана* признала вину по делу о контрабанде
Супруга политика Леонида Гозмана*, которую ранее суд отправил под домашний арест по статье о контрабанде, признала вину, сообщил РИА Новости ее адвокат Михаил... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T02:20
2024-10-18T07:22
происшествия
россия
псков
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Супруга политика Леонида Гозмана*, которую ранее суд отправил под домашний арест по статье о контрабанде, признала вину, сообщил РИА Новости ее адвокат Михаил Бирюков. "Свою вину она признаёт", - сказал Бирюков. Адвокат рассказал, что дело о контрабанде в отношении Егоровой следственный комитет возбудил 27 сентября 2024 года, а задержали ее 3 октября, затем избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Бирюков пояснил, что летом 2023 года при пересечении российско-эстонской границы в районе Пскова был задержан водитель автомобиля "Мерседес", который вез вещи семьи Гозмана* и Егоровой. У него изъяли предметы "кухонно-бытовой утвари, а не "культурные ценности". Речь идет о столовых приборах - ложках и вилках из мельхиора и серебра, из наследства, которое осталось в семье от матери Леонида Гозмана*. По словам Бирюкова, речь идет о бытовых предметах "массовой штамповки". "Хотя по закону вывозить за границу дореволюционные бытовые предметы и предметы из драгметаллов, не имеющие культурной ценности, не запрещено, для этого, тем не менее, нужно получить разрешение Минкульта России. Такого разрешения у водителя "Мерседеса" не было", - объяснил Бирюков. Гагаринский райсуд 11 июля заочно назначил Гозману* 8,5 лет колонии. Ему вменяют часть 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти). Как ранее стало известно в судебном заседании, поводом для возбуждения уголовного дела в отношении политика послужили тексты политика в мессенджере Telegram и Facebook** с критикой российской власти и намеренным искажением информации о действиях ВС РФ в украинской Буче.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241017/zhurnalist-1978435298.html
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происшествия, россия, псков, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Происшествия, Россия, Псков, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
Супруга политика Гозмана* признала вину по делу о контрабанде

Адвокат: супруга Леонида Гозмана признала вину в контрабанде бытовых предметов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОбщественный деятель Леонид Гозман* в Тверском суде Москвы
Общественный деятель Леонид Гозман* в Тверском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Общественный деятель Леонид Гозман* в Тверском суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Супруга политика Леонида Гозмана*, которую ранее суд отправил под домашний арест по статье о контрабанде, признала вину, сообщил РИА Новости ее адвокат Михаил Бирюков.
"Свою вину она признаёт", - сказал Бирюков.
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Адвокат рассказал, что дело о контрабанде в отношении Егоровой следственный комитет возбудил 27 сентября 2024 года, а задержали ее 3 октября, затем избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
Бирюков пояснил, что летом 2023 года при пересечении российско-эстонской границы в районе Пскова был задержан водитель автомобиля "Мерседес", который вез вещи семьи Гозмана* и Егоровой. У него изъяли предметы "кухонно-бытовой утвари, а не "культурные ценности". Речь идет о столовых приборах - ложках и вилках из мельхиора и серебра, из наследства, которое осталось в семье от матери Леонида Гозмана*. По словам Бирюкова, речь идет о бытовых предметах "массовой штамповки".
"Хотя по закону вывозить за границу дореволюционные бытовые предметы и предметы из драгметаллов, не имеющие культурной ценности, не запрещено, для этого, тем не менее, нужно получить разрешение Минкульта России. Такого разрешения у водителя "Мерседеса" не было", - объяснил Бирюков.
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Ему вменяют часть 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти).
Как ранее стало известно в судебном заседании, поводом для возбуждения уголовного дела в отношении политика послужили тексты политика в мессенджере Telegram и Facebook** с критикой российской власти и намеренным искажением информации о действиях ВС РФ в украинской Буче.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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