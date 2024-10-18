https://ria.ru/20241018/konkurs-1978825138.html
"Единая Россия" победила в международном конкурсе "BRICS Solutions Awards"
"Единая Россия" победила в международном конкурсе "BRICS Solutions Awards" - РИА Новости, 18.10.2024
"Единая Россия" победила в международном конкурсе "BRICS Solutions Awards"
Партия "Единая Россия" стала победителем международного конкурса лучших цифровых проектов и практик "BRICS Solutions Awards" в номинации "Платформы и сквозные... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T19:44
2024-10-18T19:44
2024-10-18T19:44
наталия орлова
единая россия
брикс
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155622/99/1556229902_0:118:3222:1930_1920x0_80_0_0_76e9fe6868c6ff69eec1c034c63b0aa0.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Партия "Единая Россия" стала победителем международного конкурса лучших цифровых проектов и практик "BRICS Solutions Awards" в номинации "Платформы и сквозные решения для государственного и общественного управления", сообщили в партии. ""Единая Россия получила награду международного конкурса лучших цифровых проектов и практик "BRICS Solutions Awards". На конкурс были представлены проекты из 40 стран", - говорится в сообщении в Тelegram-канале партии. Отмечается, что программный комплекс ЕР "Электронное предварительное голосование" победил в номинации "Платформы и сквозные решения для государственного и общественного управления". ""Единая Россия - самая цифровая партия в стране. Конкурс цифровых решений BRICS подтвердил, что цифровая экосистема партии конкурентна и за пределами нашей страны", - цитируют в сообщении первого замруководителя Центрального исполкома партии, заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Наталью Орлову. Руководитель ИТ-проектов партии Вячеслав Сатеев отметил, что система электронного предварительного голосования Единой России - это современный инструмент, который применяется на выборах любого уровня и прошел испытание высокими нагрузками. "В 2021 году он стал самой массовой электорально значимой системой электронного блокчейн голосования, охватив более 6 миллионов избирателей. Наш комплекс способен противостоять любым попыткам внешнего вмешательства. Он неоднократно отражал массовые кибератаки после начала СВО. И, конечно, заслужил доверие как избирателей, так и кандидатов", - также приводятся слова Сатеева в публикации.
https://ria.ru/20241014/er-1977926862.html
https://ria.ru/20241016/medvedev-1978405111.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155622/99/1556229902_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_b226e5bf0d4c7a65ea0a3ec0de7acbe2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталия орлова, единая россия, брикс, госдума рф
Наталия Орлова, Единая Россия, БРИКС, Госдума РФ
"Единая Россия" победила в международном конкурсе "BRICS Solutions Awards"
"Единая Россия" выиграла международный конкурс лучших цифровых проектов BRICS
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.
Партия "Единая Россия
" стала победителем международного конкурса лучших цифровых проектов и практик "BRICS Solutions Awards" в номинации "Платформы и сквозные решения для государственного и общественного управления", сообщили в партии.
""Единая Россия получила награду международного конкурса лучших цифровых проектов и практик "BRICS Solutions Awards". На конкурс были представлены проекты из 40 стран", - говорится в сообщении в Тelegram-канале партии.
Отмечается, что программный комплекс ЕР "Электронное предварительное голосование" победил в номинации "Платформы и сквозные решения для государственного и общественного управления".
""Единая Россия - самая цифровая партия в стране. Конкурс цифровых решений BRICS подтвердил, что цифровая экосистема партии конкурентна и за пределами нашей страны", - цитируют в сообщении первого замруководителя Центрального исполкома партии, заместителя председателя комитета Госдумы
по бюджету и налогам Наталью Орлову
.
Руководитель ИТ-проектов партии Вячеслав Сатеев отметил, что система электронного предварительного голосования Единой России - это современный инструмент, который применяется на выборах любого уровня и прошел испытание высокими нагрузками.
"В 2021 году он стал самой массовой электорально значимой системой электронного блокчейн голосования, охватив более 6 миллионов избирателей. Наш комплекс способен противостоять любым попыткам внешнего вмешательства. Он неоднократно отражал массовые кибератаки после начала СВО. И, конечно, заслужил доверие как избирателей, так и кандидатов", - также приводятся слова Сатеева в публикации.