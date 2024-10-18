https://ria.ru/20241018/konkurs-1978825138.html

"Единая Россия" победила в международном конкурсе "BRICS Solutions Awards"

"Единая Россия" победила в международном конкурсе "BRICS Solutions Awards" - РИА Новости, 18.10.2024

"Единая Россия" победила в международном конкурсе "BRICS Solutions Awards"

Партия "Единая Россия" стала победителем международного конкурса лучших цифровых проектов и практик "BRICS Solutions Awards" в номинации "Платформы и сквозные... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T19:44

2024-10-18T19:44

2024-10-18T19:44

наталия орлова

единая россия

брикс

госдума рф

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Партия "Единая Россия" стала победителем международного конкурса лучших цифровых проектов и практик "BRICS Solutions Awards" в номинации "Платформы и сквозные решения для государственного и общественного управления", сообщили в партии. ""Единая Россия получила награду международного конкурса лучших цифровых проектов и практик "BRICS Solutions Awards". На конкурс были представлены проекты из 40 стран", - говорится в сообщении в Тelegram-канале партии. Отмечается, что программный комплекс ЕР "Электронное предварительное голосование" победил в номинации "Платформы и сквозные решения для государственного и общественного управления". ""Единая Россия - самая цифровая партия в стране. Конкурс цифровых решений BRICS подтвердил, что цифровая экосистема партии конкурентна и за пределами нашей страны", - цитируют в сообщении первого замруководителя Центрального исполкома партии, заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Наталью Орлову. Руководитель ИТ-проектов партии Вячеслав Сатеев отметил, что система электронного предварительного голосования Единой России - это современный инструмент, который применяется на выборах любого уровня и прошел испытание высокими нагрузками. "В 2021 году он стал самой массовой электорально значимой системой электронного блокчейн голосования, охватив более 6 миллионов избирателей. Наш комплекс способен противостоять любым попыткам внешнего вмешательства. Он неоднократно отражал массовые кибератаки после начала СВО. И, конечно, заслужил доверие как избирателей, так и кандидатов", - также приводятся слова Сатеева в публикации.

https://ria.ru/20241014/er-1977926862.html

https://ria.ru/20241016/medvedev-1978405111.html

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наталия орлова, единая россия, брикс, госдума рф