https://ria.ru/20241018/konkurs-1978729761.html

Международный этап роуд-шоу фотоконкурса имени Стенина стартовал в Пекине

Международный этап роуд-шоу фотоконкурса имени Стенина стартовал в Пекине - РИА Новости, 18.10.2024

Международный этап роуд-шоу фотоконкурса имени Стенина стартовал в Пекине

Международный этап роуд-шоу работ лауреатов фотоконкурса имени Андрея Стенина 2024 года стартовал в Китайской Народной Республике. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T14:11

2024-10-18T14:11

2024-10-18T14:11

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китай

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андрей стенин

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вгтрк

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Пекин, 18 окт – РИА Новости. Международный этап роуд-шоу работ лауреатов фотоконкурса имени Андрея Стенина 2024 года стартовал в Китайской Народной Республике.Работы победителей 2024 года впервые представлены на площадке Международной недели фотографии Photo Beijing - одного из крупнейших фестивалей Китая в сфере фотоискусства. Торжественное открытие фестиваля состоялось 18 октября в Пекинском художественном музее "Миллениум".Конкурсные работы шести фотожурналистов, победителей Конкурса-2024: Пелагии Тихоновой из России, Гуннара Оберхозеля из ЮАР, Джахида Апу, Абдула Момина и Мосфикура Рахмана Джохана из Бангладеш, а также Арпана Басу Чаудхури из Индии приняли участие в тематической выставке "Молодежное фотоискусство ТОП-100" фестиваля."Сотрудничество с международными фотофестивалями позволяет показать работы молодых и талантливых фотографов – участников конкурса Стенина – и профильной, и широкой аудитории. Мы очень рады, что в десятый, юбилейный год работы конкурса у нас есть возможность принять участие в экспозиции Photo Beijing – одной из крупнейших фотоплощадок Азии", - сообщила куратор конкурса Стенина Оксана Олейник.Зарубежное роуд-шоу работ победителей Х Международного фотоконкурса имени Андрея Стенина продолжится на выставочных площадках Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки.Прием работ на XI конкурс имени Андрея Стенина по традиции стартует 22 декабря 2024 года в день рождения Андрея Стенина на сайте Конкурса http://stenincontest.ru на русском и stenincontest.com - на английском и китайском языках.Пекинская международная неделя фотографии (Beijing Photo) – одно и крупнейших фотособытий Китая. Организаторами мероприятия выступают Министерство культуры и туризма КНР, Китайская ассоциация фотографов и другие значимые организации в сфере фотоискусства и культуры КНР.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: Международное информационное агентство и радио Sputnik), телеканал и портал RT медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).

https://ria.ru/20240903/konkurs-1970339594.html

https://ria.ru/20240607/fotokonkurs-1951272813.html

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китай

юар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, юар, андрей стенин, юнеско, вгтрк