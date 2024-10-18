https://ria.ru/20241018/kitay-1978668638.html

Китай заявил, что не предоставлял оружие сторонам украинского конфликта

Китай заявил, что не предоставлял оружие сторонам украинского конфликта - РИА Новости, 18.10.2024

Китай заявил, что не предоставлял оружие сторонам украинского конфликта

КНР не предоставляла оружие ни одной из сторон украинского конфликта, строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая дроны, заявила на... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T10:35

2024-10-18T10:35

2024-10-18T10:58

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ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. КНР не предоставляла оружие ни одной из сторон украинского конфликта, строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая дроны, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КР Мао Нин.США в четверг расширили санкционные списки по России, Ирану и борьбе с терроризмом, включив в них несколько десятков физических и юридических лиц. В общей сложности перечень фигурантов санкционного списка пополнили шесть физических лиц из различных стран, включая Иран, Пакистан, Китай и другие."Китай никогда не предоставлял летальное оружие ни одной из сторон украинского конфликта, Пекин строго контролирует экспорт продукции двойного назначения, включая дроны, а также выступает против использования гражданских беспилотников в военных целях", - заявила дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать введение санкций США, направленных против китайских компаний, которые якобы связаны с производством беспилотников, которые Россия использовала на Украине.Китай призывает США прекратить использовать украинский вопрос для давления на КНР, добавила Мао Нин."Китай призывает США немедленно прекратить использовать украинский вопрос для очернения и оказания давления на Китай, а также перестать без разбора вводить незаконные односторонние санкции и прибегать к экстерриториальной юрисдикции в отношении китайских юридических и физических лиц", - заявила дипломат.Она подчеркнула, что КНР примет все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий и граждан.

https://ria.ru/20241018/kitaj-1978671328.html

https://ria.ru/20241017/briks-1978439018.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, сша