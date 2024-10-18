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Китай заявил, что не предоставлял оружие сторонам украинского конфликта - РИА Новости, 18.10.2024
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10:35 18.10.2024 (обновлено: 10:58 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/kitay-1978668638.html
Китай заявил, что не предоставлял оружие сторонам украинского конфликта
Китай заявил, что не предоставлял оружие сторонам украинского конфликта - РИА Новости, 18.10.2024
Китай заявил, что не предоставлял оружие сторонам украинского конфликта
КНР не предоставляла оружие ни одной из сторон украинского конфликта, строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая дроны, заявила на... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T10:35
2024-10-18T10:58
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ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. КНР не предоставляла оружие ни одной из сторон украинского конфликта, строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая дроны, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КР Мао Нин.США в четверг расширили санкционные списки по России, Ирану и борьбе с терроризмом, включив в них несколько десятков физических и юридических лиц. В общей сложности перечень фигурантов санкционного списка пополнили шесть физических лиц из различных стран, включая Иран, Пакистан, Китай и другие."Китай никогда не предоставлял летальное оружие ни одной из сторон украинского конфликта, Пекин строго контролирует экспорт продукции двойного назначения, включая дроны, а также выступает против использования гражданских беспилотников в военных целях", - заявила дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать введение санкций США, направленных против китайских компаний, которые якобы связаны с производством беспилотников, которые Россия использовала на Украине.Китай призывает США прекратить использовать украинский вопрос для давления на КНР, добавила Мао Нин."Китай призывает США немедленно прекратить использовать украинский вопрос для очернения и оказания давления на Китай, а также перестать без разбора вводить незаконные односторонние санкции и прибегать к экстерриториальной юрисдикции в отношении китайских юридических и физических лиц", - заявила дипломат.Она подчеркнула, что КНР примет все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий и граждан.
https://ria.ru/20241018/kitaj-1978671328.html
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в мире, китай, сша
В мире, Китай, США
Китай заявил, что не предоставлял оружие сторонам украинского конфликта

МИД КНР: Пекин не предоставлял оружие на одной из сторон украинского конфликта

© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
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ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. КНР не предоставляла оружие ни одной из сторон украинского конфликта, строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая дроны, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КР Мао Нин.
США в четверг расширили санкционные списки по России, Ирану и борьбе с терроризмом, включив в них несколько десятков физических и юридических лиц. В общей сложности перечень фигурантов санкционного списка пополнили шесть физических лиц из различных стран, включая Иран, Пакистан, Китай и другие.
"Китай никогда не предоставлял летальное оружие ни одной из сторон украинского конфликта, Пекин строго контролирует экспорт продукции двойного назначения, включая дроны, а также выступает против использования гражданских беспилотников в военных целях", - заявила дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать введение санкций США, направленных против китайских компаний, которые якобы связаны с производством беспилотников, которые Россия использовала на Украине.
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
КНР выступила против санкций США в отношении китайских компаний
Вчера, 10:47
Китай призывает США прекратить использовать украинский вопрос для давления на КНР, добавила Мао Нин.
"Китай призывает США немедленно прекратить использовать украинский вопрос для очернения и оказания давления на Китай, а также перестать без разбора вводить незаконные односторонние санкции и прибегать к экстерриториальной юрисдикции в отношении китайских юридических и физических лиц", - заявила дипломат.
Она подчеркнула, что КНР примет все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий и граждан.
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