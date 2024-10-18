https://ria.ru/20241018/kitay-1978639544.html

В Китае отчитались о росте ВВП за три квартала 2024 года

В Китае отчитались о росте ВВП за три квартала 2024 года - РИА Новости, 18.10.2024

В Китае отчитались о росте ВВП за три квартала 2024 года

Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая за три квартала 2024 года вырос на 4,8% в годовом выражении, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T05:45

2024-10-18T05:45

2024-10-18T05:46

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ПЕКИН, 18 окт- РИА Новости. Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая за три квартала 2024 года вырос на 4,8% в годовом выражении, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные государственного статистического бюро КНР. "Согласно предварительным данным, ВВП Китая за три квартала 2024 года составил 94,974 триллиона юаней (13,337 триллиона долларов), рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4,8%", - говорится в докладе ведомства. Власти Китая ожидают, что темпы роста ВВП страны в 2024 году составят около 5%. В докладе правительства, обнародованном 5 марта на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), указано, что такой целевой показатель обусловлен "необходимостью стимулирования занятости, увеличения доходов населения, предотвращения и устранения рисков, необходимостью соответствия этого показателя целям, намеченным в 14-й пятилетней программе, и задачам по осуществлению модернизации в целом, а также наличием потенциала экономического роста и соответствующих условий поддержки". МВФ на фоне проблем на китайском рынке недвижимости и снижения внешнего спроса ожидает роста экономики Китая в 2024 году на уровне 4,6%, Еврокомиссия прогнозирует рост экономики страны на 4,7%, при этом, согласно прогнозу международного рейтингового агентства Fitch Ratings, рост ВВП КНР в 2024 году слегка замедлится и составит 4,8%. ВВП Китая по итогам прошлого года вырос на 5,2% по сравнению 2022 годом, что оказалось выше официального прогноза в примерно 5%. Объем ВВП составил 126,058 триллиона юаней (17,698 триллиона долларов).

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