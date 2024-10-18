https://ria.ru/20241018/kiev-1978672265.html

Эксперт прокомментировал заявления Киева о создании ядерного оружия

Эксперт прокомментировал заявления Киева о создании ядерного оружия - РИА Новости, 18.10.2024

Эксперт прокомментировал заявления Киева о создании ядерного оружия

Заявления киевских чиновников о возможности создания на Украине ядерного оружия нужно воспринимать всерьез, у Киева есть компоненты, необходимые для... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T10:52

2024-10-18T10:52

2024-10-18T10:52

технологии

россия

украина

киев

сергей горбачев

андрей картаполов

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Заявления киевских чиновников о возможности создания на Украине ядерного оружия нужно воспринимать всерьез, у Киева есть компоненты, необходимые для производства "грязной бомбы", считает руководитель Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев. Ранее газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в области закупок оружия, сообщила, что Украина в случае отказа Запада принять ее в НАТО в течение нескольких недель может сконструировать ядерное оружие для применения против армии РФ. "На подобного рода заявления требуется реакция и оценка государств ядерного клуба, а также постоянных членов Совета Безопасности... Возможно, это и блеф, но у Украины необходимые компоненты для создания, по крайней мере, грязной бомбы есть", - сказал Горбачев РИА Новости. Создание Украиной ядерного оружия абсолютно исключено, у Киева нет для этого компетенций, материалов и оборудования, считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Однако Украина может создать радиоактивную "грязную бомбу", сказал он РИА Новости. По словам депутата, Россия учитывает эту возможность. Со своей стороны, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий выразил мнение, что заявления о возможности создать на Украине ядерное оружие могут делаться с целью шантажа в условиях провала Киева на поле боя. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что разговоры о возможности создания Украиной ядерного оружия могут свидетельствовать о том, что киевский режим пытается создать "грязную бомбу".

https://ria.ru/20241018/ukraina-1978614484.html

https://ria.ru/20241017/gosduma-1978608478.html

россия

украина

киев

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технологии, россия, украина, киев, сергей горбачев, андрей картаполов, леонид слуцкий (политик), госдума рф