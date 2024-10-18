https://ria.ru/20241018/kiev-1978636936.html

США не смогли договориться о ремонте посольских квартир в Киеве

США не смогли договориться о ремонте посольских квартир в Киеве - РИА Новости, 18.10.2024

США не смогли договориться о ремонте посольских квартир в Киеве

Госдепартамент США не договорился с подрядчиками по поводу ремонта в трех квартирах для своих дипломатов в Киеве по улице Рейтарская 41 – заказчик планирует... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T04:50

2024-10-18T04:50

2024-10-18T04:50

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Госдепартамент США не договорился с подрядчиками по поводу ремонта в трех квартирах для своих дипломатов в Киеве по улице Рейтарская 41 – заказчик планирует пересмотреть свои требования к ремонтникам, следует из документов, копии которых имеются в распоряжении РИА Новости. Заявка на проведение работ появилась в начале августа. А 9 августа апартаменты посетили участники тендера. Прием предложений от участников заканчивался 27 августа. Работы должны были занять не больше 30 дней. Согласно документам, правительство США намерено было отдать контракт "ответственной компании, которая" представила бы "приемлемое предложение по самой низкой цене". Госдепартамент предварительно оценивал стоимость работ в 25-100 тысяч долларов. Судя по всему, договориться пока не удалось. Власти США отменили свою заявку 30 сентября. "Правительство США определило, что объем работ и требования к квалификации оферента/подрядчика требуют пересмотра, и это займет время", - сказано в бумагах. Новая заявка будет оформлена в октябре-ноябре 2024 года, отмечается там. Все три квартиры (номера 7, 8, 9) находятся в доме 41 по Рейтарской улице в историческом центре Киева. В престижном районе множество дипломатических представительств. В частности, по соседству, в доме 39 находится здание посольства Франции, в доме 33 – дипмиссия Венгрии. Все апартаменты, которые собирается ремонтировать госдепартамент, являются двухэтажными. Площадь 7-й квартиры - 270 квадратных метров, 8-й – 289,2 квадратного метра, 9-й – 286,8 квадратного метра. Ремонт предполагает покраску потолков, замену обоев, покраску стен, окон, а также полировку паркета. При этом у американской стороны есть конкретные предпочтения по лакокрасочным материалам. В частности, в документах сказано, что "подрядчик должен использовать высококачественную матовую/полуглянцевую краску для внутренних работ (не содержащую свинца или ртути) для всех поверхностей". При этом краска должна быть марок Johnstone's, Sherwin-Williams, Alpina, Dufa или Feidal. Контейнеры с лакокрасочными материалами, на которых не указан производитель, не принимаются к работам. При полировке паркета рабочие должны использовать матовый масляный воск от таких производителей, как Osmo, Berger, Bona. В каждой из трех квартир по четыре спальни, по два туалета, включая хозяйский, по кабинету, столовой.

https://ria.ru/20241018/ukraina-1978634570.html

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978532168.html

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978442781.html

https://ria.ru/20241016/spetsoperatsiya-1978391252.html

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в мире, сша, киев, государственный департамент сша, украина