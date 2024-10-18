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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве - РИА Новости, 18.10.2024
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве
Взрывы звучат в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T00:59
2024-10-18T00:59
2024-10-18T00:59
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Взрывы звучат в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". "В Киеве слышно взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Воздушная тревога в украинской столице сохраняется с 22.33 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве
"Общественное": в Киеве гремят взрывы на фоне воздушной тревоги