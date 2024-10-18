https://ria.ru/20241018/khotsenko--1978674803.html

Хоценко открыл форум предпринимателей и инвесторов ИННОСИБ-2024

Хоценко открыл форум предпринимателей и инвесторов ИННОСИБ-2024 - РИА Новости, 18.10.2024

Хоценко открыл форум предпринимателей и инвесторов ИННОСИБ-2024

Губернатор Омской области Виталий Хоценко открыл XIII Международный форум социальных предпринимателей и инвесторов ИННОСИБ-2024, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T11:06

2024-10-18T11:06

2024-10-18T11:06

омская область

виталий хоценко

омская область

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ОМСК, 18 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко открыл XIII Международный форум социальных предпринимателей и инвесторов ИННОСИБ-2024, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. В форуме приняли участие представители 12 стран и девяти российских регионов. Главной темой форума в этом году стали национальные цели развития России на предстоящие шесть лет. Основной день форума "ИННОСИБ" объединил российских и зарубежных экспертов, социальных предпринимателей и лидеров некоммерческих проектов, направленных на сохранение семейных традиций. На пленарной сессии к участникам форума обратился президент России Владимир Путин. Он отметил, что за прошедшие годы форум укрепил свои позиции в качестве экспертной площадки для обсуждения актуальных проблем развития отечественной экономики и социальной сферы. "Уверен, что форум, собравший представителей органов власти, институтов гражданского общества, социально-ориентированного бизнеса, волонтёрского движения, благотворительных организаций, пройдёт в творческом, конструктивном ключе, послужит повышению деловой, предпринимательской активности, а его инициативы и рекомендации - обязательно будут востребованы", - отметил глава российского государства Владимир Путин. Виталий Хоценко уточнил, что показатели, установленные в указах президента, достижимы только при участии негосударственного сектора. Он добавил, что форум позволит найти точки роста, выдвинуть новые инициативы. "Сегодня в Омской области 222 социальных предприятия, за прошлый год их число увеличилось на 19%. По их количеству мы входим в первую десятку по стране, занимаем второе место в Сибирском федеральном округе. Также мы входим в группу лидирующих российских регионов по доле муниципальных образований, реализующих программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. У нас в эту работу вовлечены практически все муниципальные районы области", - сказал Виталий Хоценко. В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" в этом году на субсидии социальным предприятиям из регионального бюджета направлено более 15 миллионов рублей, поддержаны 8 проектов в сферах дополнительного образования, спорта, здравоохранения, обслуживания пожилых и инвалидов. Большое внимание будет уделено вопросам поддержки семей, прежде всего многодетных, повышения роли женщины в жизни государства и общества, создания условий для их самореализации и профессионального личностного роста. Традиция проведения форума "ИННОСИБ" заложена в Омске тринадцать лет назад. Тут появилась инициатива на федеральном уровне закрепить в законодательстве статус социального предпринимателя, который работает на стыке благотворительности и коммерции.

https://ria.ru/20241010/omskaya-oblast-1977415135.html

https://ria.ru/20241015/gubernator-1978121504.html

омская область

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виталий хоценко, омская область