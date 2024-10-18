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"Хезболла" назвала потери ЦАХАЛ на юге Ливана - РИА Новости, 18.10.2024
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00:46 18.10.2024 (обновлено: 00:53 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/khezbolla-1978625988.html
"Хезболла" назвала потери ЦАХАЛ на юге Ливана
"Хезболла" назвала потери ЦАХАЛ на юге Ливана - РИА Новости, 18.10.2024
"Хезболла" назвала потери ЦАХАЛ на юге Ливана
Потери армии Израиля с начала наземной операции в южном Ливане составили 55 убитыми и более 500 раненых солдат и офицеров, сообщается в заявлении пресс-службы... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T00:46
2024-10-18T00:53
в мире
ливан
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 18 окт - РИА Новости. Потери армии Израиля с начала наземной операции в южном Ливане составили 55 убитыми и более 500 раненых солдат и офицеров, сообщается в заявлении пресс-службы движения "Хезболлах"."Число потерь врага, согласно подтверждениям бойцов сопротивления, достигло 55 убитыми и более 500 раненых солдат и офицеров. Помимо этого, уничтожено 20 танков "Меркава" и четыре военных бульдозера", - написано в заявлении.В пресс-службе отметили, что это количество не включает в себя убитых и раненых израильских военнослужащих в результате обстрелов опорных пунктов и казарм, расположенных вдоль всей границы с Ливаном и в глубине израильской территории.
https://ria.ru/20241018/khezbolla-1978625432.html
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в мире, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль
В мире, Ливан, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль
"Хезболла" назвала потери ЦАХАЛ на юге Ливана

"Хезболла": ЦАХАЛ потерял 55 солдат с начала наземной операции в Ливане

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 18 окт - РИА Новости. Потери армии Израиля с начала наземной операции в южном Ливане составили 55 убитыми и более 500 раненых солдат и офицеров, сообщается в заявлении пресс-службы движения "Хезболлах".
"Число потерь врага, согласно подтверждениям бойцов сопротивления, достигло 55 убитыми и более 500 раненых солдат и офицеров. Помимо этого, уничтожено 20 танков "Меркава" и четыре военных бульдозера", - написано в заявлении.
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В пресс-службе отметили, что это количество не включает в себя убитых и раненых израильских военнослужащих в результате обстрелов опорных пунктов и казарм, расположенных вдоль всей границы с Ливаном и в глубине израильской территории.
 
В миреЛиванХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Израиль
 
 
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