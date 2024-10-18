https://ria.ru/20241018/khezbolla-1978625988.html

"Хезболла" назвала потери ЦАХАЛ на юге Ливана

"Хезболла" назвала потери ЦАХАЛ на юге Ливана - РИА Новости, 18.10.2024

"Хезболла" назвала потери ЦАХАЛ на юге Ливана

Потери армии Израиля с начала наземной операции в южном Ливане составили 55 убитыми и более 500 раненых солдат и офицеров, сообщается в заявлении пресс-службы... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T00:46

2024-10-18T00:46

2024-10-18T00:53

в мире

ливан

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114487_192:104:1600:896_1920x0_80_0_0_a41c4ae62504b66d80f6780d331aea20.jpg

БЕЙРУТ, 18 окт - РИА Новости. Потери армии Израиля с начала наземной операции в южном Ливане составили 55 убитыми и более 500 раненых солдат и офицеров, сообщается в заявлении пресс-службы движения "Хезболлах"."Число потерь врага, согласно подтверждениям бойцов сопротивления, достигло 55 убитыми и более 500 раненых солдат и офицеров. Помимо этого, уничтожено 20 танков "Меркава" и четыре военных бульдозера", - написано в заявлении.В пресс-службе отметили, что это количество не включает в себя убитых и раненых израильских военнослужащих в результате обстрелов опорных пунктов и казарм, расположенных вдоль всей границы с Ливаном и в глубине израильской территории.

https://ria.ru/20241018/khezbolla-1978625432.html

ливан

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль