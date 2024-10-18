https://ria.ru/20241018/khezbolla-1978625432.html

"Хезболла" объявила о новом этапе противостояния с Израилем

"Хезболла" объявила о новом этапе противостояния с Израилем - РИА Новости, 18.10.2024

"Хезболла" объявила о новом этапе противостояния с Израилем

Ливанское движение "Хезболла" сообщило о переходе на новый уровень эскалации в войне с Израилем. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T00:33

2024-10-18T00:33

2024-10-18T01:21

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 18 окт - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" сообщило о переходе на новый уровень эскалации в войне с Израилем."Исполняя указания командования сопротивления, штаб операций исламского сопротивления заявляет о переходе на новый уровень эскалации в противостоянии с враждебным Израилем, предстоящие действия покажут наглядно о нем", — написано в заявлении движения, размещенном в Telegram-канале.Пресс-служба "Хезболлы" указала потери противника — по их данным, ЦАХАЛ потеряла около 55 убитых и более 500 раненых, не считая убитых и раненых израильских военнослужащих в результате обстрелов опорных пунктов и казарм, расположенных вдоль всей границы с Ливаном и в глубине израильской территории.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентному по масштабу теракту со стороны палестинского движения ХАМАС. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватил более 200 заложников. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава. По данным палестинского Минздрава, за все время погибли почти 42 тысячи человек, пострадали не менее 95 тысяч.Российский МИД не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241016/izrail-1978263933.html

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в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024