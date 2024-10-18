"Хезболла" объявила о новом этапе противостояния с Израилем
Штаб "Хезболлы" объявил о новом этапе эскалации конфликта с Израилем
Бойцы движения "Хезболла" . Архивное фото
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БЕЙРУТ, 18 окт - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" сообщило о переходе на новый уровень эскалации в войне с Израилем.
"Исполняя указания командования сопротивления, штаб операций исламского сопротивления заявляет о переходе на новый уровень эскалации в противостоянии с враждебным Израилем, предстоящие действия покажут наглядно о нем", — написано в заявлении движения, размещенном в Telegram-канале.
Пресс-служба "Хезболлы" указала потери противника — по их данным, ЦАХАЛ потеряла около 55 убитых и более 500 раненых, не считая убитых и раненых израильских военнослужащих в результате обстрелов опорных пунктов и казарм, расположенных вдоль всей границы с Ливаном и в глубине израильской территории.
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