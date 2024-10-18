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"Хезболла" объявила о новом этапе противостояния с Израилем - РИА Новости, 18.10.2024
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00:33 18.10.2024 (обновлено: 01:21 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/khezbolla-1978625432.html
"Хезболла" объявила о новом этапе противостояния с Израилем
"Хезболла" объявила о новом этапе противостояния с Израилем - РИА Новости, 18.10.2024
"Хезболла" объявила о новом этапе противостояния с Израилем
Ливанское движение "Хезболла" сообщило о переходе на новый уровень эскалации в войне с Израилем. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T00:33
2024-10-18T01:21
в мире
израиль
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 18 окт - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" сообщило о переходе на новый уровень эскалации в войне с Израилем."Исполняя указания командования сопротивления, штаб операций исламского сопротивления заявляет о переходе на новый уровень эскалации в противостоянии с враждебным Израилем, предстоящие действия покажут наглядно о нем", — написано в заявлении движения, размещенном в Telegram-канале.Пресс-служба "Хезболлы" указала потери противника — по их данным, ЦАХАЛ потеряла около 55 убитых и более 500 раненых, не считая убитых и раненых израильских военнослужащих в результате обстрелов опорных пунктов и казарм, расположенных вдоль всей границы с Ливаном и в глубине израильской территории.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентному по масштабу теракту со стороны палестинского движения ХАМАС. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватил более 200 заложников. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава. По данным палестинского Минздрава, за все время погибли почти 42 тысячи человек, пострадали не менее 95 тысяч.Российский МИД не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241016/izrail-1978263933.html
https://ria.ru/20241009/zakharova-1977234215.html
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в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" объявила о новом этапе противостояния с Израилем

Штаб "Хезболлы" объявил о новом этапе эскалации конфликта с Израилем

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболла"
Бойцы движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бойцы движения "Хезболла" . Архивное фото
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БЕЙРУТ, 18 окт - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" сообщило о переходе на новый уровень эскалации в войне с Израилем.
"Исполняя указания командования сопротивления, штаб операций исламского сопротивления заявляет о переходе на новый уровень эскалации в противостоянии с враждебным Израилем, предстоящие действия покажут наглядно о нем", — написано в заявлении движения, размещенном в Telegram-канале.
Пресс-служба "Хезболлы" указала потери противника — по их данным, ЦАХАЛ потеряла около 55 убитых и более 500 раненых, не считая убитых и раненых израильских военнослужащих в результате обстрелов опорных пунктов и казарм, расположенных вдоль всей границы с Ливаном и в глубине израильской территории.
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Российский МИД не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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