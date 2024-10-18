Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде рассказали, что будет в случае избрания Харрис - РИА Новости, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/kharris-1978738495.html
В Совфеде рассказали, что будет в случае избрания Харрис
В Совфеде рассказали, что будет в случае избрания Харрис - РИА Новости, 18.10.2024
В Совфеде рассказали, что будет в случае избрания Харрис
США погрязли в публичных обещаниях, данных ими Киеву, поэтому вряд ли изменят свой курс в отношении России в случае избрания кандидата от демократов Камалы... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T14:41
2024-10-18T14:41
в мире
сша
россия
китай
камала харрис
наталья никонорова
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974994785_0:0:2383:1340_1920x0_80_0_0_90c34dabec981c7698e76485172b86c0.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. США погрязли в публичных обещаниях, данных ими Киеву, поэтому вряд ли изменят свой курс в отношении России в случае избрания кандидата от демократов Камалы Харрис президентом, считает член международного комитета Совфеда Наталья Никонорова. "Нынешняя власть в США, президентство (Джо) Байдена ассоциируются у нас, прежде всего, с прокси-войной НАТО руками Украины против России. Камала Харрис как его однопартиец в случае своего избрания на позицию главы американского государства вряд ли изменит геополитический курс, взятый демократами. Они погрязли в данных публично обещаниях поддержки киевскому режиму. Соответственно, выпутаться из этого, даже в случае изменения настроений демократам будет очень сложно", - сказала Никонорова РИА Новости. Сенатор отметила, что кто бы ни был хозяином Белого дома, "это не меняет общую суть гегемонистской политики Белого дома". "Жизненные интересы США предполагают сохранение глобального контроля как в политической, так и в финансово-экономической сферах. Что, мягко скажем, расходится с интересами России, Китая и других государств, стремящихся к созданию справедливого многополярного мира", - объяснила политик. Санкции при ТрампеНиконорова напомнила, что не следует забывать, что именно при экс-президенте, нынешнем кандидате в президенты США от республиканцев Дональде Трампе в отношении Москвы было введено "большое количество санкций, Вашингтон нагнетал напряжённость в Сирии и вокруг границ Российской Федерации". "Трампа, несмотря на декларируемое желание положить конец конфликту на Украине, нельзя назвать миролюбивым. Можем предположить, что на данный момент интересы Америки, в его понимании, лежат в какой-то другой геополитической плоскости", - подчеркнула член международного комитета СФ. "Россию же устроит исключительно вариант утверждения справедливого миропорядка, при котором каждый актор на международной арене сможет рассчитывать на равное и уважительное к себе отношение. Здесь налицо диаметрально противоположное расхождение ключевых векторов видения будущего мироустройства", — заключила политик. Выборы президента США состоятся 5 ноября, демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240801/pushkov-1963555144.html
https://ria.ru/20240805/ssha-1964051534.html
https://ria.ru/20241018/sotsset-1978676129.html
сша
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974994785_28:0:2333:1729_1920x0_80_0_0_efa37908e1773f9641ab33e39c1ca8aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, китай, камала харрис, наталья никонорова, дональд трамп
В мире, США, Россия, Китай, Камала Харрис, Наталья Никонорова, Дональд Трамп
В Совфеде рассказали, что будет в случае избрания Харрис

Сенатор Никонорова: США не изменят курс в отношении России при избрании Харрис

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. США погрязли в публичных обещаниях, данных ими Киеву, поэтому вряд ли изменят свой курс в отношении России в случае избрания кандидата от демократов Камалы Харрис президентом, считает член международного комитета Совфеда Наталья Никонорова.
"Нынешняя власть в США, президентство (Джо) Байдена ассоциируются у нас, прежде всего, с прокси-войной НАТО руками Украины против России. Камала Харрис как его однопартиец в случае своего избрания на позицию главы американского государства вряд ли изменит геополитический курс, взятый демократами. Они погрязли в данных публично обещаниях поддержки киевскому режиму. Соответственно, выпутаться из этого, даже в случае изменения настроений демократам будет очень сложно", - сказала Никонорова РИА Новости.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Избрание Харрис может стать "последним вздохом" США, заявил Пушков
1 августа, 22:14
Сенатор отметила, что кто бы ни был хозяином Белого дома, "это не меняет общую суть гегемонистской политики Белого дома".
"Жизненные интересы США предполагают сохранение глобального контроля как в политической, так и в финансово-экономической сферах. Что, мягко скажем, расходится с интересами России, Китая и других государств, стремящихся к созданию справедливого многополярного мира", - объяснила политик.

Санкции при Трампе

Никонорова напомнила, что не следует забывать, что именно при экс-президенте, нынешнем кандидате в президенты США от республиканцев Дональде Трампе в отношении Москвы было введено "большое количество санкций, Вашингтон нагнетал напряжённость в Сирии и вокруг границ Российской Федерации".
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
В США объяснили политическую изменчивость Харрис
5 августа, 03:13
"Трампа, несмотря на декларируемое желание положить конец конфликту на Украине, нельзя назвать миролюбивым. Можем предположить, что на данный момент интересы Америки, в его понимании, лежат в какой-то другой геополитической плоскости", - подчеркнула член международного комитета СФ.
"Россию же устроит исключительно вариант утверждения справедливого миропорядка, при котором каждый актор на международной арене сможет рассчитывать на равное и уважительное к себе отношение. Здесь налицо диаметрально противоположное расхождение ключевых векторов видения будущего мироустройства", — заключила политик.
Выборы президента США состоятся 5 ноября, демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Meta* занижает рейтинг постов с критикой Харрис
Вчера, 11:10
 
В миреСШАРоссияКитайКамала ХаррисНаталья НиконороваДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала