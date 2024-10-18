https://ria.ru/20241018/kharris-1978738495.html

В Совфеде рассказали, что будет в случае избрания Харрис

В Совфеде рассказали, что будет в случае избрания Харрис - РИА Новости, 18.10.2024

В Совфеде рассказали, что будет в случае избрания Харрис

США погрязли в публичных обещаниях, данных ими Киеву, поэтому вряд ли изменят свой курс в отношении России в случае избрания кандидата от демократов Камалы... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T14:41

2024-10-18T14:41

2024-10-18T14:41

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китай

камала харрис

наталья никонорова

дональд трамп

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. США погрязли в публичных обещаниях, данных ими Киеву, поэтому вряд ли изменят свой курс в отношении России в случае избрания кандидата от демократов Камалы Харрис президентом, считает член международного комитета Совфеда Наталья Никонорова. "Нынешняя власть в США, президентство (Джо) Байдена ассоциируются у нас, прежде всего, с прокси-войной НАТО руками Украины против России. Камала Харрис как его однопартиец в случае своего избрания на позицию главы американского государства вряд ли изменит геополитический курс, взятый демократами. Они погрязли в данных публично обещаниях поддержки киевскому режиму. Соответственно, выпутаться из этого, даже в случае изменения настроений демократам будет очень сложно", - сказала Никонорова РИА Новости. Сенатор отметила, что кто бы ни был хозяином Белого дома, "это не меняет общую суть гегемонистской политики Белого дома". "Жизненные интересы США предполагают сохранение глобального контроля как в политической, так и в финансово-экономической сферах. Что, мягко скажем, расходится с интересами России, Китая и других государств, стремящихся к созданию справедливого многополярного мира", - объяснила политик. Санкции при ТрампеНиконорова напомнила, что не следует забывать, что именно при экс-президенте, нынешнем кандидате в президенты США от республиканцев Дональде Трампе в отношении Москвы было введено "большое количество санкций, Вашингтон нагнетал напряжённость в Сирии и вокруг границ Российской Федерации". "Трампа, несмотря на декларируемое желание положить конец конфликту на Украине, нельзя назвать миролюбивым. Можем предположить, что на данный момент интересы Америки, в его понимании, лежат в какой-то другой геополитической плоскости", - подчеркнула член международного комитета СФ. "Россию же устроит исключительно вариант утверждения справедливого миропорядка, при котором каждый актор на международной арене сможет рассчитывать на равное и уважительное к себе отношение. Здесь налицо диаметрально противоположное расхождение ключевых векторов видения будущего мироустройства", — заключила политик. Выборы президента США состоятся 5 ноября, демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240801/pushkov-1963555144.html

https://ria.ru/20240805/ssha-1964051534.html

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сша

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китай

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в мире, сша, россия, китай, камала харрис, наталья никонорова, дональд трамп