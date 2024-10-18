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Глава МИД Турции встретился с членами политбюро ХАМАС - РИА Новости, 18.10.2024
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22:56 18.10.2024 (обновлено: 23:12 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/khamas-1978842299.html
Глава МИД Турции встретился с членами политбюро ХАМАС
Глава МИД Турции встретился с членами политбюро ХАМАС - РИА Новости, 18.10.2024
Глава МИД Турции встретился с членами политбюро ХАМАС
Глава МИД Турции Хакан Фидан встретился в Стамбуле с членами политбюро палестинского движения ХАМАС и обсудил последнюю ситуацию вокруг переговоров по... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T22:56
2024-10-18T23:12
турция
хамас
в мире
стамбул
анкара (провинция)
яхья синвар
хакан фидан
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АНКАРА, 18 окт - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан встретился в Стамбуле с членами политбюро палестинского движения ХАМАС и обсудил последнюю ситуацию вокруг переговоров по прекращению огня в Газе, сообщает турецкое внешнеполитическое ведомство."Сегодня (18 октября - ред.) министр Фидан провел встречу с председателем совета ХАМАС Мохаммедом Дарвишем Исмаилом и членами политбюро ХАМАС. В ходе встречи обсуждалась гуманитарная ситуация в регионе, особенно на севере Газы. Министр Фидан заявил, что Анкара будет использовать все средства дипломатии, чтобы мобилизовать международное сообщество на борьбу с гуманитарной катастрофой в Газе", - говорится в сообщении.Также в ходе встречи обсуждалась последняя ситуация на переговорах по достижению соглашения о прекращении огня, которое позволит произвести обмен заложниками и заключенными."В ходе встречи обсуждался процесс межпалестинского примирения. Министр Фидан выразил свое удовлетворение последней встречей, организованной Египтом в Каире", - добавило ведомство.Кроме того, Фидан выразил соболезнования руководству ХАМАС в связи с гибелью главы политбюро Яхьи Синвара.
https://ria.ru/20241018/konflikt-1915630213.html
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турция, хамас, в мире, стамбул, анкара (провинция), яхья синвар, хакан фидан
Турция, ХАМАС, В мире, Стамбул, Анкара (провинция), Яхья Синвар, Хакан Фидан
Глава МИД Турции встретился с членами политбюро ХАМАС

Глава МИД Турции Фидан провел переговоры с членами ХАМАС в Стамбуле

© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг в Стамбуле
Турецкий флаг в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 18 окт - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан встретился в Стамбуле с членами политбюро палестинского движения ХАМАС и обсудил последнюю ситуацию вокруг переговоров по прекращению огня в Газе, сообщает турецкое внешнеполитическое ведомство.
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"Сегодня (18 октября - ред.) министр Фидан провел встречу с председателем совета ХАМАС Мохаммедом Дарвишем Исмаилом и членами политбюро ХАМАС. В ходе встречи обсуждалась гуманитарная ситуация в регионе, особенно на севере Газы. Министр Фидан заявил, что Анкара будет использовать все средства дипломатии, чтобы мобилизовать международное сообщество на борьбу с гуманитарной катастрофой в Газе", - говорится в сообщении.
Также в ходе встречи обсуждалась последняя ситуация на переговорах по достижению соглашения о прекращении огня, которое позволит произвести обмен заложниками и заключенными.
"В ходе встречи обсуждался процесс межпалестинского примирения. Министр Фидан выразил свое удовлетворение последней встречей, организованной Египтом в Каире", - добавило ведомство.
Кроме того, Фидан выразил соболезнования руководству ХАМАС в связи с гибелью главы политбюро Яхьи Синвара.
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ТурцияХАМАСВ миреСтамбулАнкара (провинция)Яхья СинварХакан Фидан
 
 
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