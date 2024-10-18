https://ria.ru/20241018/khamas-1978842299.html

Глава МИД Турции встретился с членами политбюро ХАМАС

Глава МИД Турции встретился с членами политбюро ХАМАС - РИА Новости, 18.10.2024

Глава МИД Турции встретился с членами политбюро ХАМАС

Глава МИД Турции Хакан Фидан встретился в Стамбуле с членами политбюро палестинского движения ХАМАС и обсудил последнюю ситуацию вокруг переговоров по... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T22:56

2024-10-18T22:56

2024-10-18T23:12

турция

хамас

в мире

стамбул

анкара (провинция)

яхья синвар

хакан фидан

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АНКАРА, 18 окт - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан встретился в Стамбуле с членами политбюро палестинского движения ХАМАС и обсудил последнюю ситуацию вокруг переговоров по прекращению огня в Газе, сообщает турецкое внешнеполитическое ведомство."Сегодня (18 октября - ред.) министр Фидан провел встречу с председателем совета ХАМАС Мохаммедом Дарвишем Исмаилом и членами политбюро ХАМАС. В ходе встречи обсуждалась гуманитарная ситуация в регионе, особенно на севере Газы. Министр Фидан заявил, что Анкара будет использовать все средства дипломатии, чтобы мобилизовать международное сообщество на борьбу с гуманитарной катастрофой в Газе", - говорится в сообщении.Также в ходе встречи обсуждалась последняя ситуация на переговорах по достижению соглашения о прекращении огня, которое позволит произвести обмен заложниками и заключенными."В ходе встречи обсуждался процесс межпалестинского примирения. Министр Фидан выразил свое удовлетворение последней встречей, организованной Египтом в Каире", - добавило ведомство.Кроме того, Фидан выразил соболезнования руководству ХАМАС в связи с гибелью главы политбюро Яхьи Синвара.

https://ria.ru/20241018/konflikt-1915630213.html

турция

стамбул

анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, хамас, в мире, стамбул, анкара (провинция), яхья синвар, хакан фидан