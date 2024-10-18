Глава МИД Турции встретился с членами политбюро ХАМАС
Глава МИД Турции Фидан провел переговоры с членами ХАМАС в Стамбуле
© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг в Стамбуле
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 18 окт - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан встретился в Стамбуле с членами политбюро палестинского движения ХАМАС и обсудил последнюю ситуацию вокруг переговоров по прекращению огня в Газе, сообщает турецкое внешнеполитическое ведомство.
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"Сегодня (18 октября - ред.) министр Фидан провел встречу с председателем совета ХАМАС Мохаммедом Дарвишем Исмаилом и членами политбюро ХАМАС. В ходе встречи обсуждалась гуманитарная ситуация в регионе, особенно на севере Газы. Министр Фидан заявил, что Анкара будет использовать все средства дипломатии, чтобы мобилизовать международное сообщество на борьбу с гуманитарной катастрофой в Газе", - говорится в сообщении.
Также в ходе встречи обсуждалась последняя ситуация на переговорах по достижению соглашения о прекращении огня, которое позволит произвести обмен заложниками и заключенными.
"В ходе встречи обсуждался процесс межпалестинского примирения. Министр Фидан выразил свое удовлетворение последней встречей, организованной Египтом в Каире", - добавило ведомство.
Кроме того, Фидан выразил соболезнования руководству ХАМАС в связи с гибелью главы политбюро Яхьи Синвара.