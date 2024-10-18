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В ХАМАС признали гибель Синвара - РИА Новости, 18.10.2024
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15:04 18.10.2024 (обновлено: 15:12 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/khamas-1978744930.html
В ХАМАС признали гибель Синвара
В ХАМАС признали гибель Синвара - РИА Новости, 18.10.2024
В ХАМАС признали гибель Синвара
Палестинское движение ХАМАС признает гибель главы политбюро движения Яхьи Синвара, сообщил замглавы политбюро ХАМАС Халиль аль-Хайя. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T15:04
2024-10-18T15:12
хамас
в мире
израиль
яхья синвар
сша
тегеран (город)
джо байден
камала харрис
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КАИР, 18 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС признает гибель главы политбюро движения Яхьи Синвара, сообщил замглавы политбюро ХАМАС Халиль аль-Хайя.В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября. В четверг президент США Джо Байден заявил, что отследить лидера ХАМАС Израилю помогла американская разведка. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что в выслеживании Синвара также помогал американский спецназ."Мы оплакиваем главу политбюро ХАМАС, командира Яхьи Синвара", - сказал аль-Хайя в ходе выступления, которое транслирует палестинский телеканал Al Aqsa.По его словам, Синвар погиб в бою.Синвар возглавлял политбюро ХАМАС с августа. Его предшественник Исмаил Хания был убит в конце июля в Тегеране.
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хамас, в мире, израиль, яхья синвар, сша, тегеран (город), джо байден, камала харрис
ХАМАС, В мире, Израиль, Яхья Синвар, США, Тегеран (город), Джо Байден, Камала Харрис
В ХАМАС признали гибель Синвара

В ХАМАС признали гибель главы политбюро Синвара

© Армия обороны ИзраиляКадр видео с лидером палестинского движения ХАМАС Яхьей Синваром
Кадр видео с лидером палестинского движения ХАМАС Яхьей Синваром - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Армия обороны Израиля
Кадр видео с лидером палестинского движения ХАМАС Яхьей Синваром. Архивное фото
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КАИР, 18 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС признает гибель главы политбюро движения Яхьи Синвара, сообщил замглавы политбюро ХАМАС Халиль аль-Хайя.
В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября. В четверг президент США Джо Байден заявил, что отследить лидера ХАМАС Израилю помогла американская разведка. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что в выслеживании Синвара также помогал американский спецназ.
"Мы оплакиваем главу политбюро ХАМАС, командира Яхьи Синвара", - сказал аль-Хайя в ходе выступления, которое транслирует палестинский телеканал Al Aqsa.
По его словам, Синвар погиб в бою.
Синвар возглавлял политбюро ХАМАС с августа. Его предшественник Исмаил Хания был убит в конце июля в Тегеране.
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ХАМАСВ миреИзраильЯхья СинварСШАТегеран (город)Джо БайденКамала Харрис
 
 
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