https://ria.ru/20241018/khamas-1978744930.html

В ХАМАС признали гибель Синвара

В ХАМАС признали гибель Синвара - РИА Новости, 18.10.2024

В ХАМАС признали гибель Синвара

Палестинское движение ХАМАС признает гибель главы политбюро движения Яхьи Синвара, сообщил замглавы политбюро ХАМАС Халиль аль-Хайя. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T15:04

2024-10-18T15:04

2024-10-18T15:12

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яхья синвар

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камала харрис

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КАИР, 18 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС признает гибель главы политбюро движения Яхьи Синвара, сообщил замглавы политбюро ХАМАС Халиль аль-Хайя.В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября. В четверг президент США Джо Байден заявил, что отследить лидера ХАМАС Израилю помогла американская разведка. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что в выслеживании Синвара также помогал американский спецназ."Мы оплакиваем главу политбюро ХАМАС, командира Яхьи Синвара", - сказал аль-Хайя в ходе выступления, которое транслирует палестинский телеканал Al Aqsa.По его словам, Синвар погиб в бою.Синвар возглавлял политбюро ХАМАС с августа. Его предшественник Исмаил Хания был убит в конце июля в Тегеране.

https://ria.ru/20241018/khamas-1978725556.html

израиль

сша

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