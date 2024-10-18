Член политбюро ХАМАС заявил, что движение не может быть уничтожено
Член политбюро ХАМАС Наим заявил, что движение не может быть уничтожено
© AP Photo / Hatem MoussaСторонники ХАМАС
© AP Photo / Hatem Moussa
Сторонники ХАМАС. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС не может быть уничтожено, движение уверено, что в конечном счете одержит победу, сказал член политбюро движения Басем Наим на фоне заявлений Израиля о ликвидации лидера политбюро ХАМАС Яхьи Синвара.
В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября. В четверг президент США Джо Байден заявил, что отследить лидера ХАМАС Израилю помогла американская разведка. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что в выслеживании Синвара помогал также американский спецназ.
В распространенном заявлении Наима говорится, что ХАМАС "каждый раз становился сильнее и популярнее после того, как Израиль убивал лидеров движения - шейха Ахмеда Ясина, Салаха Шехаде и Абдельазиза ар-Рантиси". При этом член политбюро не упоминает Синвара.
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"ХАМАС – это движение за освобождение, возглавляемое людьми, которые ищут свободу и достоинство. Это не может быть уничтожено", - заявил Наим.
Он подчеркнул, что движению "больно терять любимых людей, особенно экстраординарных лидеров".
"Но мы уверены, что в конечном счете одержим победу", - добавил член политбюро ХАМАС.