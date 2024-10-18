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Член политбюро ХАМАС заявил, что движение не может быть уничтожено - РИА Новости, 18.10.2024
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13:53 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/khamas-1978725556.html
Член политбюро ХАМАС заявил, что движение не может быть уничтожено
Член политбюро ХАМАС заявил, что движение не может быть уничтожено - РИА Новости, 18.10.2024
Член политбюро ХАМАС заявил, что движение не может быть уничтожено
Палестинское движение ХАМАС не может быть уничтожено, движение уверено, что в конечном счете одержит победу, сказал член политбюро движения Басем Наим на фоне... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T13:53
2024-10-18T13:53
в мире
израиль
сша
яхья синвар
джо байден
камала харрис
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС не может быть уничтожено, движение уверено, что в конечном счете одержит победу, сказал член политбюро движения Басем Наим на фоне заявлений Израиля о ликвидации лидера политбюро ХАМАС Яхьи Синвара. В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября. В четверг президент США Джо Байден заявил, что отследить лидера ХАМАС Израилю помогла американская разведка. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что в выслеживании Синвара помогал также американский спецназ. В распространенном заявлении Наима говорится, что ХАМАС "каждый раз становился сильнее и популярнее после того, как Израиль убивал лидеров движения - шейха Ахмеда Ясина, Салаха Шехаде и Абдельазиза ар-Рантиси". При этом член политбюро не упоминает Синвара. "ХАМАС – это движение за освобождение, возглавляемое людьми, которые ищут свободу и достоинство. Это не может быть уничтожено", - заявил Наим. Он подчеркнул, что движению "больно терять любимых людей, особенно экстраординарных лидеров". "Но мы уверены, что в конечном счете одержим победу", - добавил член политбюро ХАМАС.
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в мире, израиль, сша, яхья синвар, джо байден, камала харрис, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Яхья Синвар, Джо Байден, Камала Харрис, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Член политбюро ХАМАС заявил, что движение не может быть уничтожено

Член политбюро ХАМАС Наим заявил, что движение не может быть уничтожено

© AP Photo / Hatem MoussaСторонники ХАМАС
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Сторонники ХАМАС. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС не может быть уничтожено, движение уверено, что в конечном счете одержит победу, сказал член политбюро движения Басем Наим на фоне заявлений Израиля о ликвидации лидера политбюро ХАМАС Яхьи Синвара.
В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября. В четверг президент США Джо Байден заявил, что отследить лидера ХАМАС Израилю помогла американская разведка. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что в выслеживании Синвара помогал также американский спецназ.
Раненый глава ХАМАС Яхья Синвар пытается защититься от израильского дрона - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
СМИ: израильские военные наткнулись на тело лидера ХАМАС случайно
Вчера, 09:32
В распространенном заявлении Наима говорится, что ХАМАС "каждый раз становился сильнее и популярнее после того, как Израиль убивал лидеров движения - шейха Ахмеда Ясина, Салаха Шехаде и Абдельазиза ар-Рантиси". При этом член политбюро не упоминает Синвара.
«
"ХАМАС – это движение за освобождение, возглавляемое людьми, которые ищут свободу и достоинство. Это не может быть уничтожено", - заявил Наим.
Он подчеркнул, что движению "больно терять любимых людей, особенно экстраординарных лидеров".
"Но мы уверены, что в конечном счете одержим победу", - добавил член политбюро ХАМАС.
Последние минуты главы ХАМАС Яхьи Синвара - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
ЦАХАЛ нашла у погибшего лидера ХАМАС деньги и пистолет
Вчера, 06:59
 
В миреИзраильСШАЯхья СинварДжо БайденКамала ХаррисХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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