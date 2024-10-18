https://ria.ru/20241018/khamas-1978725556.html

Член политбюро ХАМАС заявил, что движение не может быть уничтожено

Член политбюро ХАМАС заявил, что движение не может быть уничтожено - РИА Новости, 18.10.2024

Член политбюро ХАМАС заявил, что движение не может быть уничтожено

Палестинское движение ХАМАС не может быть уничтожено, движение уверено, что в конечном счете одержит победу, сказал член политбюро движения Басем Наим на фоне... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T13:53

2024-10-18T13:53

2024-10-18T13:53

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израиль

сша

яхья синвар

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС не может быть уничтожено, движение уверено, что в конечном счете одержит победу, сказал член политбюро движения Басем Наим на фоне заявлений Израиля о ликвидации лидера политбюро ХАМАС Яхьи Синвара. В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября. В четверг президент США Джо Байден заявил, что отследить лидера ХАМАС Израилю помогла американская разведка. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что в выслеживании Синвара помогал также американский спецназ. В распространенном заявлении Наима говорится, что ХАМАС "каждый раз становился сильнее и популярнее после того, как Израиль убивал лидеров движения - шейха Ахмеда Ясина, Салаха Шехаде и Абдельазиза ар-Рантиси". При этом член политбюро не упоминает Синвара. "ХАМАС – это движение за освобождение, возглавляемое людьми, которые ищут свободу и достоинство. Это не может быть уничтожено", - заявил Наим. Он подчеркнул, что движению "больно терять любимых людей, особенно экстраординарных лидеров". "Но мы уверены, что в конечном счете одержим победу", - добавил член политбюро ХАМАС.

https://ria.ru/20241018/sinvar-1978656571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, яхья синвар, джо байден, камала харрис, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году