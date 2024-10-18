https://ria.ru/20241018/khamas-1978624783.html

ЦАХАЛ показала кадры последних минут главы ХАМАС

ЦАХАЛ показала кадры последних минут главы ХАМАС - РИА Новости, 18.10.2024

ЦАХАЛ показала кадры последних минут главы ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) распространила кадры, снятые с беспилотника, на которых запечатлен глава палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар, как... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T00:04

2024-10-18T00:04

2024-10-18T09:28

в мире

израиль

яхья синвар

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) распространила кадры, снятые с беспилотника, на которых запечатлен глава палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар, как утверждается, за несколько минут до ликвидации. На кадрах видно, как армейский дрон залетает внутрь полуразрушенного дома на юге сектора Газа. В помещении на кресле сидит раненый Синвар, лицо и голова его покрыты тканью. Лидер ХАМАС пытается отмахнуться от беспилотника предметом, напоминающим палку. Чуть позднее это здание было атаковано силами ЦАХАЛ. Ранее в четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари на специальном брифинге сообщил: военные не знали, что Синвар скрывается конкретно в этом месте, однако вели его поиски постоянно. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 42,4 тысячи палестинцев, пострадали свыше 99,1 тысячи. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241017/netanjahu-1978606455.html

https://ria.ru/20241017/zakharova-1978623416.html

https://ria.ru/20241017/harris-1978615903.html

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Раненый глава ХАМАС Яхья Синвар пытается защититься от израильского дрона Армия Израиля показала кадры, как раненый глава ХАМАС Яхья Синвар в полуразрушенном доме на юге сектора Газа за считанные минуты до ликвидации пытается защититься от израильского дрона с помощью предмета, напоминающего палку. 2024-10-18T00:04 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, израиль, яхья синвар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году