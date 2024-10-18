https://ria.ru/20241018/kanikuly-1589976809.html

Школьные каникулы 2024-2025: график по четвертям и триместрам

Школьные каникулы на 2024/2025 учебный год: расписание по четвертям и триместрам

Школьные каникулы 2024-2025: график по четвертям и триместрам

Осенние каникулы в школах России продлятся с 28 октября по 4 ноября 2024 года. Как будут отдыхать ученики зимой и весной, расписание каникул по четвертям и... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T21:09

2024-10-18T21:09

2024-10-18T21:09

общество

новосибирская область

калининградская область

сн_образование

социальный навигатор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589970701_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_3816803a797cd880cd0e7578ea01652f.jpg

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Осенние каникулы в школах России продлятся с 28 октября по 4 ноября 2024 года. Как будут отдыхать ученики зимой и весной, расписание каникул по четвертям и триместрам, какие дополнительные выходные дни для учащихся предусмотрены в 2024-2025 учебном году, когда начинается летний отдых, календарь школьных каникул по числам — в материале РИА Новости.Школьные каникулыРекомендации, когда каникулы у школьников страны должны начаться и закончиться, выпускает Министерство просвещения РФ. При составлении графика образовательные учреждения опираются на рекомендованный Министерством просвещения учебный календарь, но окончательное решение, когда состоятся каникулы в школах, принимает само учебное учреждение на собрании управляющего совета. Даты каникул зависят и от того, как учатся дети — по триместрам или по четвертям. Именно поэтому окончательный график каникул и праздников в школе лучше искать на ее сайте.Расписание каникул по четвертямЧетвертная система обучения — традиционная форма организации учебного процесса, в котором год делят на четыре части: четверти. Каникулярные периоды для школьников, которые учатся по четвертям, определены следующим образом:Существуют дополнительные каникулы у первоклассников и учащихся коррекционных классов. Для них отдых предусмотрен также в третьей четверти — с 17 по 23 февраля 2025 года.Внеурочная деятельность в школах может быть организована до 30 мая 2025 года. Учащиеся 9 и 11 классов отправятся на летние каникулы в зависимости от расписания государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ соответственно).Расписание каникул по триместрамДля школьников, которые учатся по триместровой системе (наиболее распространено в Москве и Санкт-Петербурге), каждый триместр разделен на два пятинедельных модуля. В таком случае расписание каникул для ребят на 2024-25 год составлено следующим образом:Дополнительные каникулы и выходные дниШколы могут вводить дополнительные каникулы по собственному усмотрению. Например, в случае сильных морозов и снегопадов или карантина в период вспышки заболевания. Помимо основных каникул, учащиеся будут отдыхать в дни государственных праздников:4 ноября — День народного единства;с 1 по 4 мая 2025 года — выходные в честь Дня весны и труда;с 8 по 11 мая 2025 года — отдых в честь Дня Победы.В 2025 году День защитника Отечества (23 февраля) отмечается в воскресенье, поэтому выходной перенесли на 8 мая. Международный женский день 8 марта 2025 года — суббота, а выходной по случаю этого праздника перенесен на 13 июня.Различия в датах каникул по регионамРасписание каникул для учащихся может различаться в зависимости от региона и самого учебного заведения. Школы работают по четвертной системе или по триместровой, что влияет на даты отдыха. При этом время начала и окончания каникул в школах даже одного города могут различаться. Образовательная организация может действовать по своему усмотрению.Изменения в графике каникул в связи с проведением саммита БРИКС в Казани ждет учащихся Республики Татарстан. Осенние каникулы для школьников стартуют раньше — 21 октября и продлятся до 28 октября.Актуальные даты каникул в 2024/2025 учебном году в каждом конкретном образовательном заведении рекомендуется отслеживать на официальном сайте.

https://ria.ru/20241010/shkolniki-1977318582.html

https://ria.ru/20241008/kanikuly-1890956524.html

https://ria.ru/20241012/puteshestviya-1977595693.html

https://ria.ru/20240819/vrach-1966961485.html

https://ria.ru/20240615/moshenniki-1953056833.html

новосибирская область

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, новосибирская область, калининградская область, сн_образование, социальный навигатор