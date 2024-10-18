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Школьные каникулы на 2024/2025 учебный год: расписание по четвертям и триместрам
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21:09 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/kanikuly-1589976809.html
Школьные каникулы 2024-2025: график по четвертям и триместрам
Школьные каникулы на 2024/2025 учебный год: расписание по четвертям и триместрам
Школьные каникулы 2024-2025: график по четвертям и триместрам
Осенние каникулы в школах России продлятся с 28 октября по 4 ноября 2024 года. Как будут отдыхать ученики зимой и весной, расписание каникул по четвертям и... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T21:09
2024-10-18T21:09
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Осенние каникулы в школах России продлятся с 28 октября по 4 ноября 2024 года. Как будут отдыхать ученики зимой и весной, расписание каникул по четвертям и триместрам, какие дополнительные выходные дни для учащихся предусмотрены в 2024-2025 учебном году, когда начинается летний отдых, календарь школьных каникул по числам — в материале РИА Новости.Школьные каникулыРекомендации, когда каникулы у школьников страны должны начаться и закончиться, выпускает Министерство просвещения РФ. При составлении графика образовательные учреждения опираются на рекомендованный Министерством просвещения учебный календарь, но окончательное решение, когда состоятся каникулы в школах, принимает само учебное учреждение на собрании управляющего совета. Даты каникул зависят и от того, как учатся дети — по триместрам или по четвертям. Именно поэтому окончательный график каникул и праздников в школе лучше искать на ее сайте.Расписание каникул по четвертямЧетвертная система обучения — традиционная форма организации учебного процесса, в котором год делят на четыре части: четверти. Каникулярные периоды для школьников, которые учатся по четвертям, определены следующим образом:Существуют дополнительные каникулы у первоклассников и учащихся коррекционных классов. Для них отдых предусмотрен также в третьей четверти — с 17 по 23 февраля 2025 года.Внеурочная деятельность в школах может быть организована до 30 мая 2025 года. Учащиеся 9 и 11 классов отправятся на летние каникулы в зависимости от расписания государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ соответственно).Расписание каникул по триместрамДля школьников, которые учатся по триместровой системе (наиболее распространено в Москве и Санкт-Петербурге), каждый триместр разделен на два пятинедельных модуля. В таком случае расписание каникул для ребят на 2024-25 год составлено следующим образом:Дополнительные каникулы и выходные дниШколы могут вводить дополнительные каникулы по собственному усмотрению. Например, в случае сильных морозов и снегопадов или карантина в период вспышки заболевания. Помимо основных каникул, учащиеся будут отдыхать в дни государственных праздников:4 ноября — День народного единства;с 1 по 4 мая 2025 года — выходные в честь Дня весны и труда;с 8 по 11 мая 2025 года — отдых в честь Дня Победы.В 2025 году День защитника Отечества (23 февраля) отмечается в воскресенье, поэтому выходной перенесли на 8 мая. Международный женский день 8 марта 2025 года — суббота, а выходной по случаю этого праздника перенесен на 13 июня.Различия в датах каникул по регионамРасписание каникул для учащихся может различаться в зависимости от региона и самого учебного заведения. Школы работают по четвертной системе или по триместровой, что влияет на даты отдыха. При этом время начала и окончания каникул в школах даже одного города могут различаться. Образовательная организация может действовать по своему усмотрению.Изменения в графике каникул в связи с проведением саммита БРИКС в Казани ждет учащихся Республики Татарстан. Осенние каникулы для школьников стартуют раньше — 21 октября и продлятся до 28 октября.Актуальные даты каникул в 2024/2025 учебном году в каждом конкретном образовательном заведении рекомендуется отслеживать на официальном сайте.
https://ria.ru/20241010/shkolniki-1977318582.html
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Школьные каникулы 2024-2025: график по четвертям и триместрам

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКаникулы в школе
Каникулы в школе - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Каникулы в школе
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Оглавление
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Осенние каникулы в школах России продлятся с 28 октября по 4 ноября 2024 года. Как будут отдыхать ученики зимой и весной, расписание каникул по четвертям и триместрам, какие дополнительные выходные дни для учащихся предусмотрены в 2024-2025 учебном году, когда начинается летний отдых, календарь школьных каникул по числам — в материале РИА Новости.
Дети идут в школу - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Спасатели напомнили о главных требованиях безопасности в осенние каникулы
10 октября, 05:31

Школьные каникулы

Рекомендации, когда каникулы у школьников страны должны начаться и закончиться, выпускает Министерство просвещения РФ. При составлении графика образовательные учреждения опираются на рекомендованный Министерством просвещения учебный календарь, но окончательное решение, когда состоятся каникулы в школах, принимает само учебное учреждение на собрании управляющего совета. Даты каникул зависят и от того, как учатся дети — по триместрам или по четвертям. Именно поэтому окончательный график каникул и праздников в школе лучше искать на ее сайте.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкНадпись "Каникулы" на школьной доске в учебном классе
Надпись Каникулы на школьной доске в учебном классе - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Надпись "Каникулы" на школьной доске в учебном классе

Расписание каникул по четвертям

Четвертная система обучения — традиционная форма организации учебного процесса, в котором год делят на четыре части: четверти. Каникулярные периоды для школьников, которые учатся по четвертям, определены следующим образом:
Календарь школьных каникул на 2024/25 учебный год (по четвертям)
Существуют дополнительные каникулы у первоклассников и учащихся коррекционных классов. Для них отдых предусмотрен также в третьей четверти — с 17 по 23 февраля 2025 года.
Внеурочная деятельность в школах может быть организована до 30 мая 2025 года. Учащиеся 9 и 11 классов отправятся на летние каникулы в зависимости от расписания государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ соответственно).
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Новогодние каникулы в 2025 году: сколько дней будем отдыхать в январе
8 октября, 11:07

Расписание каникул по триместрам

Для школьников, которые учатся по триместровой системе (наиболее распространено в Москве и Санкт-Петербурге), каждый триместр разделен на два пятинедельных модуля. В таком случае расписание каникул для ребят на 2024-25 год составлено следующим образом:
Календарь школьных каникул на 2024/25 учебный год (по триместрам)

Дополнительные каникулы и выходные дни

Школы могут вводить дополнительные каникулы по собственному усмотрению. Например, в случае сильных морозов и снегопадов или карантина в период вспышки заболевания. Помимо основных каникул, учащиеся будут отдыхать в дни государственных праздников:
Города России. Пятигорск - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
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12 октября, 06:12
4 ноября — День народного единства;
с 1 по 4 мая 2025 года — выходные в честь Дня весны и труда;
с 8 по 11 мая 2025 года — отдых в честь Дня Победы.
В 2025 году День защитника Отечества (23 февраля) отмечается в воскресенье, поэтому выходной перенесли на 8 мая. Международный женский день 8 марта 2025 года — суббота, а выходной по случаю этого праздника перенесен на 13 июня.
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19 августа, 02:51

Различия в датах каникул по регионам

Расписание каникул для учащихся может различаться в зависимости от региона и самого учебного заведения. Школы работают по четвертной системе или по триместровой, что влияет на даты отдыха. При этом время начала и окончания каникул в школах даже одного города могут различаться. Образовательная организация может действовать по своему усмотрению.
Изменения в графике каникул в связи с проведением саммита БРИКС в Казани ждет учащихся Республики Татарстан. Осенние каникулы для школьников стартуют раньше — 21 октября и продлятся до 28 октября.
Актуальные даты каникул в 2024/2025 учебном году в каждом конкретном образовательном заведении рекомендуется отслеживать на официальном сайте.
Подросток играет за компьютером - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
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