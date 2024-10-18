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В Израиле заявили об уничтожении центрального командного пункта "Хезболлы"
В Израиле заявили об уничтожении центрального командного пункта "Хезболлы" - РИА Новости, 18.10.2024
В Израиле заявили об уничтожении центрального командного пункта "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила центральный подземный командный пункт и туннель шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, сообщила в пятницу... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T15:17
2024-10-18T15:17
2024-10-18T15:30
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила центральный подземный командный пункт и туннель шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, сообщила в пятницу пресс-служба ЦАХАЛ."В результате воздушного удара был уничтожен региональный командный центр "Хезболлах", который использовался для многочисленных нападений на северные израильские поселения в последние месяцы. Четыре террориста, находившиеся в командном центре, были уничтожены", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, в последние дни инженерные войска 188-й бригады обнаружили подземный туннельный ход, соединяющий две подземные шахты в районе боевых действий, в которых находились долговременные укрытия, оружие и документы, используемые бойцами "Хезболлах". Военнослужащие в координации с инженерным подразделением Северного командования запечатали и вывели из эксплуатации эти шахты.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241018/tsakhal-1978679542.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, ХАМАС
В Израиле заявили об уничтожении центрального командного пункта "Хезболлы"
ЦАХАЛ заявила об уничтожении центрального подземного командного пункта в Ливане
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила центральный подземный командный пункт и туннель шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, сообщила в пятницу пресс-служба ЦАХАЛ.
"В результате воздушного удара был уничтожен региональный командный центр "Хезболлах", который использовался для многочисленных нападений на северные израильские поселения в последние месяцы. Четыре террориста, находившиеся в командном центре, были уничтожены", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, в последние дни инженерные войска 188-й бригады обнаружили подземный туннельный ход, соединяющий две подземные шахты в районе боевых действий, в которых находились долговременные укрытия, оружие и документы, используемые бойцами "Хезболлах". Военнослужащие в координации с инженерным подразделением Северного командования запечатали и вывели из эксплуатации эти шахты.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС
.