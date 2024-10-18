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В Израиле после убийства лидеров "Хезболлы" заявили, что Иран следующий
В Израиле после убийства лидеров "Хезболлы" заявили, что Иран следующий - РИА Новости, 18.10.2024
В Израиле после убийства лидеров "Хезболлы" заявили, что Иран следующий
Израильский политик и депутат парламента (Кнессет) Авигдор Либерман, возглавляющий правую партию "Наш дом Израиль", заявил на фоне ликвидаций лидеров шиитского... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T14:43
2024-10-18T14:43
2024-10-18T14:48
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт - РИА Новости. Израильский политик и депутат парламента (Кнессет) Авигдор Либерман, возглавляющий правую партию "Наш дом Израиль", заявил на фоне ликвидаций лидеров шиитского движения "Хезболлах" и палестинского движения ХАМАС, что настала очередь Ирана. "Мы позаботились о (лидере "Хезболлах" Хасане) Насрулле, мы позаботились о (главе политбюро ХАМАС Яхье) Синваре, теперь пришло время позаботиться о голове змеи - Иране", - написал политик в социальной сети X и пожелал гражданам мирной субботы. В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября. В конце сентября ВВС Израиля сбросили противобункерные бомбы на штаб "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута и ликвидировали Насруллу. Это произошло спустя почти год ежедневных ракетных обстрелов севера Израиля со стороны "Хезболлах" в южном Ливане. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу. Руководство Израиля пообещало ответить на эту атаку, однако на данный момент доподлинно неизвестно в какой форме и когда Израиль нанесет удар по Исламской республике.
https://ria.ru/20241018/tsakhal-1978679542.html
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в мире, израиль, иран, бейрут, авигдор либерман, хезболла, хамас, кнессет израиля, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, Бейрут, Авигдор Либерман, Хезболла, ХАМАС, Кнессет Израиля, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Израиле после убийства лидеров "Хезболлы" заявили, что Иран следующий
Израильский политик после убийства лидеров "Хезболлы": настала очередь Ирана