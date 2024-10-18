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Глава МИД Франции заявил, что со смертью Синвара война должна прекратиться

Глава МИД Франции заявил, что со смертью Синвара война должна прекратиться - РИА Новости, 18.10.2024

Глава МИД Франции заявил, что со смертью Синвара война должна прекратиться

Цель Израиля после ликвидации главы ХАМАС Яхьи Синвара достигнута, война в секторе Газа должна прекратиться, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T11:08

2024-10-18T11:08

2024-10-18T11:08

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ПАРИЖ, 18 окт – РИА Новости. Цель Израиля после ликвидации главы ХАМАС Яхьи Синвара достигнута, война в секторе Газа должна прекратиться, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. "Его смерть должна стать переломным моментом, моментом, чтобы закрыть страницу войны в Газе. Это была главная цель, поставленная израильским правительством. Теперь эта цель достигнута. Это обязанность Израиля, и это в его интересах, чтобы война в Газе прекратилась, чтобы заселение западного берега реки Иордан прекратилось и наконец началось обсуждение решения конфликта путем создания двух государств", - сказал он в эфире радиостанции France Inter. Накануне Барро отметил, что ликвидация главы ХАМАС стала "смертельным ударом" по палестинскому движению. По его словам, необходимо немедленное освобождение всех заложников, прекращение огня без дополнительных условий и открытие массового доступа гуманитарной помощи в регион. Барро также отметил, что атаками на миротворцев UNIFIL и нападками на генерального секретаря ООН премьер Израиля Биньямин Нетаньяху "показал, что не считается с ООН". Министр также заявил, что Франция работает над третьим пакетом санкций в отношении израильских поселенцев. "То, что происходит на западном берегу реки Иордан, прямым образом подрывает перспективу того, чтобы палестинское государство жило в мире и безопасности рядом с Израилем. Поэтому Франция приняла санкции против 28 поселенцев и на уровне ЕС побудила партнеров принять два пакета санкций против поселенцев. Сегодня на уровне ЕС мы продолжаем работать над тем, чтобы третий пакет санкций мог вновь призвать к порядку", - сказал министр. В феврале Франция ввела санкции против израильских поселенцев, для 28 человек введен запрет на въезд на территорию страны. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 42,4 тысячи палестинцев, пострадали свыше 99,1 тысячи. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241017/netanjahu-1978606455.html

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https://ria.ru/20241018/khamas-1978624783.html

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