https://ria.ru/20241018/izbienie-1978658690.html
Осужденный за убийство педофила житель Уфы вышел из колонии по УДО
Осужденный за убийство педофила житель Уфы вышел из колонии по УДО - РИА Новости, 18.10.2024
Осужденный за убийство педофила житель Уфы вышел из колонии по УДО
Уфимец Владимир Санкин, получивший шестилетний срок за избиение до смерти человека, которого он счел педофилом, вышел из колонии по УДО за хорошее поведение,... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T09:53
2024-10-18T09:53
2024-10-18T10:11
происшествия
уфа
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УФА, 18 окт – РИА Новости. Уфимец Владимир Санкин, получивший шестилетний срок за избиение до смерти человека, которого он счел педофилом, вышел из колонии по УДО за хорошее поведение, сообщил РИА Новости его адвокат Искандар Кабиров. "Освободился Санкин по УДО за хорошее поведение. Отбыл 4 года из шести", - сказал собеседник. Инцидент, произошедший 30 января 2020 года в Уфе, стал резонансным. Вечером к 33-летнему Санкину обратился 14-летний знакомый мальчик, попросив помочь ему и его сверстнику, так как неизвестный совершил в отношении них развратные действия. Конфликт перерос в драку, 54-летний предполагаемый педофил получил множественные удары и скончался в машине скорой помощи. По просьбе Санкина дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Они признали его виновным и просили суд о снисхождении при назначении наказания. Калининский районный суд Уфы назначил ему наказание в виде 8 лет колонии строгого режима. Позже Верховный суд Башкирии смягчил приговор до 6 лет лишения свободы. Следственные органы Башкирии заявляли, что детям не угрожала опасность и они смогли убежать от преступника. Также сообщалось, что, по данным следствия, Санкин забрал из кармана мужчины 1,5 тысячи рублей и передал подросткам 500 рублей, остальное присвоил.
https://ria.ru/20241017/jakutsk-1978468184.html
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происшествия, уфа
Осужденный за убийство педофила житель Уфы вышел из колонии по УДО
Житель Уфы, избивший педофила до смерти, вышел из колонии по УДО
УФА, 18 окт – РИА Новости. Уфимец Владимир Санкин, получивший шестилетний срок за избиение до смерти человека, которого он счел педофилом, вышел из колонии по УДО за хорошее поведение, сообщил РИА Новости его адвокат Искандар Кабиров.
"Освободился Санкин по УДО за хорошее поведение. Отбыл 4 года из шести", - сказал собеседник.
Инцидент, произошедший 30 января 2020 года в Уфе
, стал резонансным. Вечером к 33-летнему Санкину обратился 14-летний знакомый мальчик, попросив помочь ему и его сверстнику, так как неизвестный совершил в отношении них развратные действия. Конфликт перерос в драку, 54-летний предполагаемый педофил получил множественные удары и скончался в машине скорой помощи.
По просьбе Санкина дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Они признали его виновным и просили суд о снисхождении при назначении наказания. Калининский районный суд Уфы назначил ему наказание в виде 8 лет колонии строгого режима. Позже Верховный суд Башкирии смягчил приговор до 6 лет лишения свободы.
Следственные органы Башкирии заявляли, что детям не угрожала опасность и они смогли убежать от преступника. Также сообщалось, что, по данным следствия, Санкин забрал из кармана мужчины 1,5 тысячи рублей и передал подросткам 500 рублей, остальное присвоил.