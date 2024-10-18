Рейтинг@Mail.ru
США заявили о ликвидации старшего лидера ИГ* в Ираке - РИА Новости, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 18.10.2024 (обновлено: 16:54 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/irak-1978779490.html
США заявили о ликвидации старшего лидера ИГ* в Ираке
США заявили о ликвидации старшего лидера ИГ* в Ираке - РИА Новости, 18.10.2024
США заявили о ликвидации старшего лидера ИГ* в Ираке
Старший лидер террористической организации Исламское государство*, был ликвидирован в результате авиаудара на северо-востоке Ирака, заявило в пятницу... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:48
2024-10-18T16:54
в мире
ирак
россия
вооруженные силы сша
исламское государство*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150722/44/1507224468_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_2ee3376671fde83e1293731177244807.jpg
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Старший лидер террористической организации Исламское государство*, был ликвидирован в результате авиаудара на северо-востоке Ирака, заявило в пятницу Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM). "Силы безопасности Ирака нанесли точечные авиаудары на северо-востоке Ирака 14 октября, в результате которых погибли четыре члена террористической организации ИГ*, включая высокопоставленного лидера. Удары, нанесенные Ираком... были осуществлены благодаря технической поддержке и разведданным Коалиционных сил", - заявил CENTCOM, входящий в международные коалиционные силы в Ираке. Как сообщается, был ликвидирован Шахадха Аллави Салих Улави аль-Баджари, также известный как Абу Исса. Жертв среди мирного населения в результате авиаудара зафиксировано не было, утверждается в заявлении.* "Исламское государство", ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация
https://ria.ru/20241012/ssha-1977737890.html
ирак
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150722/44/1507224468_14:0:5134:3840_1920x0_80_0_0_5965f39f86ec1f25ca1c704cb196d10f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирак, россия, вооруженные силы сша, исламское государство*
В мире, Ирак, Россия, Вооруженные силы США, Исламское государство*
США заявили о ликвидации старшего лидера ИГ* в Ираке

CENTCOM: старший лидер ИГ ликвидирован при авиаударе на северо-востоке Ирака

© AP Photo / Khalid MohammedИракские военные
Иракские военные - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Khalid Mohammed
Иракские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Старший лидер террористической организации Исламское государство*, был ликвидирован в результате авиаудара на северо-востоке Ирака, заявило в пятницу Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM).
"Силы безопасности Ирака нанесли точечные авиаудары на северо-востоке Ирака 14 октября, в результате которых погибли четыре члена террористической организации ИГ*, включая высокопоставленного лидера. Удары, нанесенные Ираком... были осуществлены благодаря технической поддержке и разведданным Коалиционных сил", - заявил CENTCOM, входящий в международные коалиционные силы в Ираке.
Как сообщается, был ликвидирован Шахадха Аллави Салих Улави аль-Баджари, также известный как Абу Исса. Жертв среди мирного населения в результате авиаудара зафиксировано не было, утверждается в заявлении.
* "Исламское государство", ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Военные США заявили, что нанесли ряд авиаударов по лагерям ИГ* в Сирии
12 октября, 14:40
 
В миреИракРоссияВооруженные силы СШАИсламское государство*
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала