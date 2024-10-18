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США заявили о ликвидации старшего лидера ИГ* в Ираке
США заявили о ликвидации старшего лидера ИГ* в Ираке - РИА Новости, 18.10.2024
США заявили о ликвидации старшего лидера ИГ* в Ираке
Старший лидер террористической организации Исламское государство*, был ликвидирован в результате авиаудара на северо-востоке Ирака, заявило в пятницу... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:48
2024-10-18T16:48
2024-10-18T16:54
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Старший лидер террористической организации Исламское государство*, был ликвидирован в результате авиаудара на северо-востоке Ирака, заявило в пятницу Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM). "Силы безопасности Ирака нанесли точечные авиаудары на северо-востоке Ирака 14 октября, в результате которых погибли четыре члена террористической организации ИГ*, включая высокопоставленного лидера. Удары, нанесенные Ираком... были осуществлены благодаря технической поддержке и разведданным Коалиционных сил", - заявил CENTCOM, входящий в международные коалиционные силы в Ираке. Как сообщается, был ликвидирован Шахадха Аллави Салих Улави аль-Баджари, также известный как Абу Исса. Жертв среди мирного населения в результате авиаудара зафиксировано не было, утверждается в заявлении.* "Исламское государство", ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация
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в мире, ирак, россия, вооруженные силы сша, исламское государство*
В мире, Ирак, Россия, Вооруженные силы США, Исламское государство*
США заявили о ликвидации старшего лидера ИГ* в Ираке
CENTCOM: старший лидер ИГ ликвидирован при авиаударе на северо-востоке Ирака