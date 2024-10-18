https://ria.ru/20241018/irak-1978779490.html

США заявили о ликвидации старшего лидера ИГ* в Ираке

США заявили о ликвидации старшего лидера ИГ* в Ираке - РИА Новости, 18.10.2024

США заявили о ликвидации старшего лидера ИГ* в Ираке

Старший лидер террористической организации Исламское государство*, был ликвидирован в результате авиаудара на северо-востоке Ирака, заявило в пятницу... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:48

2024-10-18T16:48

2024-10-18T16:54

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ирак

россия

вооруженные силы сша

исламское государство*

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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Старший лидер террористической организации Исламское государство*, был ликвидирован в результате авиаудара на северо-востоке Ирака, заявило в пятницу Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM). "Силы безопасности Ирака нанесли точечные авиаудары на северо-востоке Ирака 14 октября, в результате которых погибли четыре члена террористической организации ИГ*, включая высокопоставленного лидера. Удары, нанесенные Ираком... были осуществлены благодаря технической поддержке и разведданным Коалиционных сил", - заявил CENTCOM, входящий в международные коалиционные силы в Ираке. Как сообщается, был ликвидирован Шахадха Аллави Салих Улави аль-Баджари, также известный как Абу Исса. Жертв среди мирного населения в результате авиаудара зафиксировано не было, утверждается в заявлении.* "Исламское государство", ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация

https://ria.ru/20241012/ssha-1977737890.html

ирак

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в мире, ирак, россия, вооруженные силы сша, исламское государство*