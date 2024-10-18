https://ria.ru/20241018/guterresh-1978667756.html

Израиль продолжит считать Гутерреша персоной нон грата

Израиль продолжит считать Гутерреша персоной нон грата - РИА Новости, 18.10.2024

Израиль продолжит считать Гутерреша персоной нон грата

Израиль продолжит считать генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша персоной нон грата и запрещать ему въезд в Израиль, так как тот не приветствовал... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T10:29

2024-10-18T10:29

2024-10-18T10:41

в мире

израиль

иран

антониу гутерреш

яхья синвар

исраэль кац

оон

хамас

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт - РИА Новости. Израиль продолжит считать генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша персоной нон грата и запрещать ему въезд в Израиль, так как тот не приветствовал ликвидацию главы палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, заявил министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац в социальной сети X. "Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не приветствовал устранение архитеррориста Яхьи Синвара, так как он отказался объявить ХАМАС террористической организацией после резни 7 октября. Гутерреш возглавляет экстремистскую антиизраильскую и антиеврейскую повестку дня. Мы продолжим называть его персоной нон грата и запрещать ему въезд в Израиль", - написал Кац. В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. Ранее в октябре Кац объявил генерального секретаря ООН персоной нон грата и запретил въезд в страну, так как тот не осудил ракетную атаку Ирана, которая произошла 1 октября. Глава израильского МИД также обвинил генсека ООН в поддержке бойцов палестинского движения ХАМАС, заявив, что такое поведение станет "пятном в истории ООН на долгие годы".

https://ria.ru/20241018/borrel-1978632562.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, иран, антониу гутерреш, яхья синвар, исраэль кац, оон, хамас