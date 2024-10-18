Израиль продолжит считать Гутерреша персоной нон грата
Глава МИД Израиля Кац: Гутерреша продолжат считать персоной нон грата
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт - РИА Новости. Израиль продолжит считать генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша персоной нон грата и запрещать ему въезд в Израиль, так как тот не приветствовал ликвидацию главы палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, заявил министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац в социальной сети X.
"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не приветствовал устранение архитеррориста Яхьи Синвара, так как он отказался объявить ХАМАС террористической организацией после резни 7 октября. Гутерреш возглавляет экстремистскую антиизраильскую и антиеврейскую повестку дня. Мы продолжим называть его персоной нон грата и запрещать ему въезд в Израиль", - написал Кац.
В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными.
Ранее в октябре Кац объявил генерального секретаря ООН персоной нон грата и запретил въезд в страну, так как тот не осудил ракетную атаку Ирана, которая произошла 1 октября.
Глава израильского МИД также обвинил генсека ООН в поддержке бойцов палестинского движения ХАМАС, заявив, что такое поведение станет "пятном в истории ООН на долгие годы".