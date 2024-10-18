https://ria.ru/20241018/gubernator-1978652764.html

Белгородский губернатор опроверг данные о нахождении ВСУ в Журавлевке

Белгородский губернатор опроверг данные о нахождении ВСУ в Журавлевке - РИА Новости, 18.10.2024

Белгородский губернатор опроверг данные о нахождении ВСУ в Журавлевке

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг слухи о заходе ВСУ в Журавлевку, отметив, что населенный пункт находится под контролем российских... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T09:05

2024-10-18T09:05

2024-10-18T09:05

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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РЯЗАНЬ, 18 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг слухи о заходе ВСУ в Журавлевку, отметив, что населенный пункт находится под контролем российских военных. По словам губернатора, обстановка в Журавлевке сложная с 26 февраля 2022 года, а накануне поступало много информации из различных источников, что враг находится в населенном пункте. "И напомню, что Журавлевка и Нехотеевка у нас – отселенные населенные пункты. Поэтому сказать о том, что началось какое-то очень сложное событие, из-за которого нам нужно принимать какие-то дополнительные меры безопасности, нельзя. Все максимально находится под контролем наших Вооруженных сил, Пограничной службы… В Журавлевке на сегодняшний час находится ситуация под абсолютным контролем наших военных", - сообщил Гладков, видео комментария губернатора опубликовано на его странице в социальной сети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20240812/vezd-1965811655.html

белгородская область

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Варвара Скокшина

белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины