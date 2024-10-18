Рейтинг@Mail.ru
Белгородский губернатор опроверг данные о нахождении ВСУ в Журавлевке - РИА Новости, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/gubernator-1978652764.html
Белгородский губернатор опроверг данные о нахождении ВСУ в Журавлевке
Белгородский губернатор опроверг данные о нахождении ВСУ в Журавлевке - РИА Новости, 18.10.2024
Белгородский губернатор опроверг данные о нахождении ВСУ в Журавлевке
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг слухи о заходе ВСУ в Журавлевку, отметив, что населенный пункт находится под контролем российских... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T09:05
2024-10-18T09:05
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978489084_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a66077dd0db8b88ea6844476ec68c404.jpg
РЯЗАНЬ, 18 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг слухи о заходе ВСУ в Журавлевку, отметив, что населенный пункт находится под контролем российских военных. По словам губернатора, обстановка в Журавлевке сложная с 26 февраля 2022 года, а накануне поступало много информации из различных источников, что враг находится в населенном пункте. "И напомню, что Журавлевка и Нехотеевка у нас – отселенные населенные пункты. Поэтому сказать о том, что началось какое-то очень сложное событие, из-за которого нам нужно принимать какие-то дополнительные меры безопасности, нельзя. Все максимально находится под контролем наших Вооруженных сил, Пограничной службы… В Журавлевке на сегодняшний час находится ситуация под абсолютным контролем наших военных", - сообщил Гладков, видео комментария губернатора опубликовано на его странице в социальной сети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20240812/vezd-1965811655.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978489084_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2d6c02d871b90dfd9bc6c96511084eb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Белгородский губернатор опроверг данные о нахождении ВСУ в Журавлевке

Белгородский губернатор Гладков опроверг слухи о заходе ВСУ в Журавлевку

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РЯЗАНЬ, 18 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг слухи о заходе ВСУ в Журавлевку, отметив, что населенный пункт находится под контролем российских военных.
По словам губернатора, обстановка в Журавлевке сложная с 26 февраля 2022 года, а накануне поступало много информации из различных источников, что враг находится в населенном пункте.
"И напомню, что Журавлевка и Нехотеевка у нас – отселенные населенные пункты. Поэтому сказать о том, что началось какое-то очень сложное событие, из-за которого нам нужно принимать какие-то дополнительные меры безопасности, нельзя. Все максимально находится под контролем наших Вооруженных сил, Пограничной службы… В Журавлевке на сегодняшний час находится ситуация под абсолютным контролем наших военных", - сообщил Гладков, видео комментария губернатора опубликовано на его странице в социальной сети "ВКонтакте".
Белгородская область - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Белгородские власти закроют въезд в Краснояружский район для безопасности
12 августа, 21:49
 
Белгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала