https://ria.ru/20241018/gubernator-1978652764.html
Белгородский губернатор опроверг данные о нахождении ВСУ в Журавлевке
Белгородский губернатор опроверг данные о нахождении ВСУ в Журавлевке - РИА Новости, 18.10.2024
Белгородский губернатор опроверг данные о нахождении ВСУ в Журавлевке
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг слухи о заходе ВСУ в Журавлевку, отметив, что населенный пункт находится под контролем российских... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T09:05
2024-10-18T09:05
2024-10-18T09:05
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978489084_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a66077dd0db8b88ea6844476ec68c404.jpg
РЯЗАНЬ, 18 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг слухи о заходе ВСУ в Журавлевку, отметив, что населенный пункт находится под контролем российских военных. По словам губернатора, обстановка в Журавлевке сложная с 26 февраля 2022 года, а накануне поступало много информации из различных источников, что враг находится в населенном пункте. "И напомню, что Журавлевка и Нехотеевка у нас – отселенные населенные пункты. Поэтому сказать о том, что началось какое-то очень сложное событие, из-за которого нам нужно принимать какие-то дополнительные меры безопасности, нельзя. Все максимально находится под контролем наших Вооруженных сил, Пограничной службы… В Журавлевке на сегодняшний час находится ситуация под абсолютным контролем наших военных", - сообщил Гладков, видео комментария губернатора опубликовано на его странице в социальной сети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20240812/vezd-1965811655.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978489084_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2d6c02d871b90dfd9bc6c96511084eb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Белгородский губернатор опроверг данные о нахождении ВСУ в Журавлевке
Белгородский губернатор Гладков опроверг слухи о заходе ВСУ в Журавлевку