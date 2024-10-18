https://ria.ru/20241018/gosduma-1978661428.html

В ГД заявили, что у Украины остался потенциал для создания ядерного оружия

В ГД заявили, что у Украины остался потенциал для создания ядерного оружия - РИА Новости, 18.10.2024

В ГД заявили, что у Украины остался потенциал для создания ядерного оружия

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев считает, что у Украины остался потенциал для создания ядерного оружия, но это, по его... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T10:01

2024-10-18T10:01

2024-10-18T10:01

украина

днепропетровск

европа

леонид ивлев

владимир зеленский

южмаш

мотор сич

f-16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев считает, что у Украины остался потенциал для создания ядерного оружия, но это, по его словам, возможно только с одобрения стран Запада. Ранее газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в области закупок оружия, сообщила, что Украина в случае отказа Запада принять ее в страны-члены НАТО в рамках нескольких недель может сконструировать ядерное оружие для применения против армии РФ. При этом Владимир Зеленский заявил, что Украина не готовится создавать ядерное оружие. В рамках визита на саммит Евросоюза он заявил, что альтернативой вступления Украины в НАТО может быть только наличие у нее ядерного оружия, при этом добавив, что украинская сторона выбирает альянс. "Киевский режим вновь заговорил о возможности быстро создать ядерное оружие и использовать его против российской армии. Раз заговорил, значит, следуя логике бандеровской власти, работы по созданию ядерного оружия уже ведутся. Конечно, они это будут опровергать, но полагаю, что без молчаливого одобрения со стороны США и НАТО не обошлось", - сказал Ивлев РИА Новости. По его мнению, потенциал на Украине для создания ядерного оружия имеется. "Начиная от залежей урановой руды в Желтых Водах, до реакторов, в пока еще существующем Институте ядерных исследований Академии наук Украины. И средства доставки могут быть созданы на остатках завода "Южмаш" в Днепропетровске и ракетных двигателей "Мотор Сич". Да и F-16, поставленный Европой, носитель ядерного оружия", - сказал Ивлев. При этом, депутат отметил, что ядерное оружие так быстро не создается, и хвастовство в заявлениях киевских чиновников явно присутствует. "Но с этими потугами украинской нуклеаризации надо решительно заканчивать. Страны мира должны понять, какая "обезьяна с гранатой" может появиться у них под боком с претензиями ко всем ближним и дальним соседям", - сказал Ивлев и добавил, что только решительная политика России и ее союзников, а также ее ракетно-ядерный потенциал, способны остановить "фашиствующую киевскую власть". При этом Ивлев подчеркнул, что когда в 1996 году последняя советская ядерная боеголовка покинула территорию Украины, мир вздохнул с облегчением, потому что все понимали огромную опасность нахождения ядерного оружия в стране зарождающегося национализма с нестабильной властью и распадающейся экономикой, где народ никогда не допускался к голосованию за свою конституцию.

https://ria.ru/20241018/ukraina-1978614484.html

https://ria.ru/20241018/ukraina-1978611384.html

https://ria.ru/20241018/orban-1978657070.html

украина

днепропетровск

европа

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украина, днепропетровск, европа, леонид ивлев, владимир зеленский, южмаш, мотор сич, f-16