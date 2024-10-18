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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки - РИА Новости, 18.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:06 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/gorlovka-1978765031.html
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки - РИА Новости, 18.10.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на центр Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:06
2024-10-18T16:06
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на центр Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны вооружённых формирований Украины: 12.50 (совпадает с мск) - населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном ведомством. Мэр города Иван Приходько сообщил, что вследствие сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ повреждения получил один дом. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241017/gorlovka-1978541423.html
https://ria.ru/20241016/frantsija-1978311020.html
горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на центр Горловки

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на центр Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Атака ударным БПЛА со стороны вооружённых формирований Украины: 12.50 (совпадает с мск) - населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном ведомством.
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17 октября, 16:06
Мэр города Иван Приходько сообщил, что вследствие сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ повреждения получил один дом.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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16 октября, 12:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСЦККВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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