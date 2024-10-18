https://ria.ru/20241018/gorlovka-1978765031.html

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки - РИА Новости, 18.10.2024

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на центр Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:06

2024-10-18T16:06

2024-10-18T16:06

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на центр Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны вооружённых формирований Украины: 12.50 (совпадает с мск) - населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном ведомством. Мэр города Иван Приходько сообщил, что вследствие сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ повреждения получил один дом. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241017/gorlovka-1978541423.html

https://ria.ru/20241016/frantsija-1978311020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол