https://ria.ru/20241018/gorlovka-1978765031.html
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки - РИА Новости, 18.10.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на центр Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:06
2024-10-18T16:06
2024-10-18T16:06
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иван приходько
сцкк
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ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на центр Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны вооружённых формирований Украины: 12.50 (совпадает с мск) - населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном ведомством. Мэр города Иван Приходько сообщил, что вследствие сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ повреждения получил один дом. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241017/gorlovka-1978541423.html
https://ria.ru/20241016/frantsija-1978311020.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на центр Горловки