https://ria.ru/20241018/getta-1978785511.html

Гетта: у России и Беларуси все в порядке с продовольственной безопасностью

Гетта: у России и Беларуси все в порядке с продовольственной безопасностью - РИА Новости, 18.10.2024

Гетта: у России и Беларуси все в порядке с продовольственной безопасностью

Сегодня очень важна безопасность по линии обороны, но и не менее важна безопасность продовольственная, заявил журналистам депутат Госдумы РФ, член Комиссии... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:04

2024-10-18T17:04

2024-10-18T17:04

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

минск

антон гетта

госдума рф

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Сегодня очень важна безопасность по линии обороны, но и не менее важна безопасность продовольственная, заявил журналистам депутат Госдумы РФ, член Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по аграрным вопросам Антон Гетта. "Как у России, так и у Беларуси все в порядке с производством продуктов питания, с безопасностью продовольственной, но, однако, объединяя усилия двух стран в рамках союзного государства, мы добиваемся гораздо больших результатов", — сказал парламентарий, его слова приводит Sputnik.Он добавил, что в Союзном государстве готовятся два проекта по интеллектуальным и роботизированным решениям в производстве молока и промышленном садоводстве. Это обсуждалось в Минске 18 октября на заседании комиссии Парламентского собрания по аграрным вопросам. "Это те программы, которые позволят в рамках нашей совместной деятельности, делясь опытом, делясь наработками друг друга, получить новые прорывные решения в развитии сельского хозяйства", — подчеркнул депутат. Кроме того, на заседании эксперты и парламентарии обсудили создание селекционного центра по работе с яичными курами. Он, как ожидается, будет создан в Беларуси в ближайшем будущем. Говорилось и о проблеме семян кукурузы и сахарной свеклы. Белорусская сторона отметила, что надо больше работать с российскими коллегами, чтобы доля отечественных сортов выросла. Пока что многие семена закупают у западных производителей. По данным начальника главного управления растениеводства Минсельхозпрода Беларуси Николая Лешика, аграрии республики используют в основном импортные семена сахарной свеклы. Доля белорусских и российских семян - не более 3,5%. Хотя союзные сорта более выгодны экономически и планируется увеличить их долю. По кукурузе ситуация лучше: белорусских сортов 40%, а российских - 12%, однако урожайность у них обычно ниже, чем у импортных. Как считает депутат Антон Гетта, Беларусь и Россия могут сами решать эти проблемы. "Объединяя усилия двух стран, мы будем только улучшать, увеличивать и двигаться вперед. Пусть остальные смотрят и завидуют, которые думают, что без них мы не проживем", - резюмировал он.

https://ria.ru/20240928/dogovor-1975194873.html

https://ria.ru/20240925/medvedev-1974721099.html

https://ria.ru/20240923/rossija-1974174182.html

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россия, белоруссия, минск, антон гетта, госдума рф