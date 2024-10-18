https://ria.ru/20241018/gaz-1978632000.html

Аналитик спрогнозировал уровень транзита газа через Украину после 2024 года

Аналитик спрогнозировал уровень транзита газа через Украину после 2024 года - РИА Новости, 18.10.2024

Аналитик спрогнозировал уровень транзита газа через Украину после 2024 года

Продолжение транзита российского газа по украинской территории после 2024 года возможно на уровне 4-7 миллиардов кубометров по новой схеме, которая... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T02:58

2024-10-18T02:58

2024-10-18T02:58

экономика

украина

россия

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156159/62/1561596216_8:28:1081:631_1920x0_80_0_0_c2a97afd5e538238a03bd00226cca894.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Продолжение транзита российского газа по украинской территории после 2024 года возможно на уровне 4-7 миллиардов кубометров по новой схеме, которая предусматривает передачу прав собственности на газ европейским покупателям на границе России и Украины, заявил РИА Новости аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман. Украинский коридор – один из двух маршрутов, по которым российский газ попадает в Европу. Ежегодно по нему прокачивается около 14 – 15 миллиардов кубометров. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на этой неделе также заявила, что Евросоюз готов к окончанию срока соглашения о транзите и не ожидает дефицита. "Продления контракта в текущих реалиях ожидать, конечно, не стоит. При этом пока нашим базовым сценарием является сохранение транзита на уровне 4 – 7 миллиардов кубометров в год по схеме, предусматривающей передачу прав собственности на газ европейским покупателям уже на границе России и Украины", – сказал Кауфман. Мощности на транзит в таком сценарии будут бронироваться уже непосредственно европейскими компаниями, уточнил эксперт. Он отметил также, что сейчас основные объемы через Украину получают Австрия, Словакия, Венгрия и Молдавия, и добавил, что Венгрия уже начала переориентироваться на поставки через "Турецкий поток".

https://ria.ru/20241015/siyyarto-1978054064.html

https://ria.ru/20241007/gaz-1976680079.html

украина

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, украина, россия, европа