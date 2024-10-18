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Аналитик спрогнозировал уровень транзита газа через Украину после 2024 года - РИА Новости, 18.10.2024
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02:58 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/gaz-1978632000.html
Аналитик спрогнозировал уровень транзита газа через Украину после 2024 года
Аналитик спрогнозировал уровень транзита газа через Украину после 2024 года - РИА Новости, 18.10.2024
Аналитик спрогнозировал уровень транзита газа через Украину после 2024 года
Продолжение транзита российского газа по украинской территории после 2024 года возможно на уровне 4-7 миллиардов кубометров по новой схеме, которая... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T02:58
2024-10-18T02:58
экономика
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Продолжение транзита российского газа по украинской территории после 2024 года возможно на уровне 4-7 миллиардов кубометров по новой схеме, которая предусматривает передачу прав собственности на газ европейским покупателям на границе России и Украины, заявил РИА Новости аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман. Украинский коридор – один из двух маршрутов, по которым российский газ попадает в Европу. Ежегодно по нему прокачивается около 14 – 15 миллиардов кубометров. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на этой неделе также заявила, что Евросоюз готов к окончанию срока соглашения о транзите и не ожидает дефицита. "Продления контракта в текущих реалиях ожидать, конечно, не стоит. При этом пока нашим базовым сценарием является сохранение транзита на уровне 4 – 7 миллиардов кубометров в год по схеме, предусматривающей передачу прав собственности на газ европейским покупателям уже на границе России и Украины", – сказал Кауфман. Мощности на транзит в таком сценарии будут бронироваться уже непосредственно европейскими компаниями, уточнил эксперт. Он отметил также, что сейчас основные объемы через Украину получают Австрия, Словакия, Венгрия и Молдавия, и добавил, что Венгрия уже начала переориентироваться на поставки через "Турецкий поток".
https://ria.ru/20241015/siyyarto-1978054064.html
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экономика, украина, россия, европа
Экономика, Украина, Россия, Европа
Аналитик спрогнозировал уровень транзита газа через Украину после 2024 года

Аналитик Кауфман: транзит газа через Украину возможен до 7 миллиардов кубометров

© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"Сотрудник компании "Нафтогаз Украины" на одном из предприятий
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"
Сотрудник компании "Нафтогаз Украины" на одном из предприятий . Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Продолжение транзита российского газа по украинской территории после 2024 года возможно на уровне 4-7 миллиардов кубометров по новой схеме, которая предусматривает передачу прав собственности на газ европейским покупателям на границе России и Украины, заявил РИА Новости аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман.
Украинский коридор – один из двух маршрутов, по которым российский газ попадает в Европу. Ежегодно по нему прокачивается около 14 – 15 миллиардов кубометров. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на этой неделе также заявила, что Евросоюз готов к окончанию срока соглашения о транзите и не ожидает дефицита.
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"Продления контракта в текущих реалиях ожидать, конечно, не стоит. При этом пока нашим базовым сценарием является сохранение транзита на уровне 4 – 7 миллиардов кубометров в год по схеме, предусматривающей передачу прав собственности на газ европейским покупателям уже на границе России и Украины", – сказал Кауфман.
Мощности на транзит в таком сценарии будут бронироваться уже непосредственно европейскими компаниями, уточнил эксперт.
Он отметил также, что сейчас основные объемы через Украину получают Австрия, Словакия, Венгрия и Молдавия, и добавил, что Венгрия уже начала переориентироваться на поставки через "Турецкий поток".
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