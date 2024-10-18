https://ria.ru/20241018/gaz-1978608210.html

Россия нашла куда деть свой газ

Россия нашла куда деть свой газ - РИА Новости, 18.10.2024

Россия нашла куда деть свой газ

Тема российского газа по праву считается одной из самых горячих, годами не сходящих с новостных лент. В текущий момент градус интереса к нашему голубому топливу РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T08:00

2024-10-18T08:00

2024-10-18T08:01

аналитика

россия

европа

сила сибири — 2

санкции в отношении россии

газпром

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Тема российского газа по праву считается одной из самых горячих, годами не сходящих с новостных лент. В текущий момент градус интереса к нашему голубому топливу повышают и шагающий по Европе финансово-энергетический кризис, и дилемма украинского транзита. При этом правильно будет переключить вектор тематического внимания внутрь, на интересы самой России и ее граждан. Запад не прекращает ломать голову над тем, как бы побольнее пнуть российский энергетический сектор, нанеся комплексный урон и бюджетному наполнению, и ситуации в стране в целом. В последнее время вышло несколько работ на тему перспектив газодобычи в России в призме восстановления объемов, маршрутов экспорта и прибыльности сектора.В качестве опорной точки используется уже исторический факт, что с потерей европейского рынка сбыта у России "выпало" около 120 миллиардов кубометров газа, который стало некуда сбывать. Это логично привело к сокращению внутренней добычи. Так, в 2021 году российские газовики извлекли из недр 762 миллиарда кубометров, в 2022-м — 676 миллиардов, а в прошлом году, когда Европа окончательно отрезала трубопроводную пуповину, — всего 638 миллиардов. Итого за указанный период производство газа уменьшилось на 124 миллиарда кубических метров.Цифры с европейским потреблением сходятся просто идеально.И у нас, и на Западе задаются вопросом, сможет ли Россия восстановить объемы производства, каким трудом и к какому временному порогу. От себя добавим ничуть не менее важный аспект целесообразности — в том смысле, что нужно ли слепо гнаться за объемами без оглядки на ценовую конъюнктуру и особенно внутренний рынок.Экспертное сообщество в качестве ключевых условий, способных оказать как позитивное, так и ровно противоположное влияние на процесс, называют сочетание динамики внутреннего потребления и экспортных возможностей. Специально подчеркнем: не рыночной востребованности нашего газа, а именно физической возможности качать его за границу. Здесь толстый намек на то, что Европа в ближайшие годы не восстановит "восточный газовый коридор" и перед Москвой все более остро будет стоять вопрос расширения транспортной инфраструктуры на Восток и Юг. Проще говоря, строительство новых магистральных газопроводов по наиболее перспективным направлениям вроде Китая.Общие оценки даже на Западе достаточно адекватные и средневзвешенный прогноз определяет горизонт полного восстановления добычи газа где-то к началу 30-х годов.Однако необходимо отметить, что устраивать принципиальную гонку за объемами глупо и непрактично, России это и не нужно. Наше Министерство энергетики прогнозирует добычу газа в текущем году на уровне 668 миллиардов кубометров, то есть в план заложен прирост в 30 миллиардов. Естественно, с прицелом на некие направления его расходования.Одно из них — это, несомненно, внутренняя газификация регионов в рамках поручения президента. По итогам прошлого общий показатель газификации по стране удалось подтянуть почти на процент, и сегодня доступ к природному топливному богатству имеет почти 74 процента населения в 78 субъектах Федерации. Владимир Путин в поручении четко указал ориентир в размере не менее 83 процентов, то есть процесс будет идти и дальше. В текущем году "Газпром", невзирая на худший финансовый год последних десятилетий, заложил в бюджет 279 миллиардов рублей на газификацию и догазификацию. Это на 30 миллиардов больше, чем в прошлом году.Из выступления Сергея Густова, директора холдинга "Газпром межрегионгаз", мы знаем, что в настоящий момент компания обеспечивает топливом более 32 миллионов абонентов. Если же говорить по разбивке потребления, то на обеспечение нужд населения, коммунально-бытового сектора и производство электричества уходит почти 70 процентов всего газа. В "Газпроме" ожидают, что внутренний спрос к упомянутому западными аналитиками 2030 году вырастет на чистые 20 миллиардов кубометров. Запомним и эту цифру.Многие аналитики жизненно важным аспектом считают экспорт углеводородов, хотя он подразумевает продажу сырья низкого передела. Гораздо интереснее и прибыльнее продавать продукцию вторичной переработки. Конкретно под восточный газовый коридор построен крупнейший в новейшей истории Амурский ГПХ в городе Свободный. Местные переработка и производство гелия, этана, пропана, бутана и пентан-гексановой фракции автоматически забронируют за Россией изрядную нишу мирового рынка. Согласно проекту, комбинат в год перерабатывает 42 миллиарда кубических метров газа, но для выхода на полную мощность нужно добавить еще четыре.В Находке есть завод минеральных удобрений, помимо продажи продукции, ему требуется не менее трех миллиардов кубометров газа. Это только самые крупные потребители западной географической полусферы.Считаем дальше и переходим к экспорту.Как ожидается, к 2027 году на полную мощность заработает "Сила Сибири", что потребует ежегодной дозакачки в объеме восьми миллиардов кубических метров. Ввод в работу следующих очередей магистрального газопровода на Сахалине добавит в баланс еще около десяти миллиардов. Узбекистан и Киргизия законтрактовали поставки в общем объеме еще десять миллиардов. Итого только на восточный экспорт нужно 28 "новых" миллиардов кубических метров голубого топлива.Севернее притаились две очереди "Арктик СПГ — 2" с проектными 20 миллиардами — это, так сказать, то, что введут в строй практически гарантированно. В резерве стоит и третья производственная линия сжижения.Итого, суммируя, получаем даже более близкий горизонт в три-четыре года при сохранении текущих тенденций и отсутствии совсем уж катастрофических форс-мажоров. И это без Европы, с перенаправлением основных усилий внутрь страны и продолжением разворота на Восток.Потеря западного рынка была для отечественной газовой отрасли и бюджетных закромов испытанием весьма болезненным, но эта денежно-трубная рана изнутри заживает достаточно быстро. И это хорошо.

https://ria.ru/20241017/gaz-1978567913.html

https://ria.ru/20241015/gaz-1978203351.html

https://ria.ru/20241011/gazprom-1977539064.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, россия, европа, сила сибири — 2, санкции в отношении россии, газпром