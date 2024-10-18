https://ria.ru/20241018/ganchev-1978639905.html

Ганчев сообщил об иностранных наемниках среди пленных из состава ВСУ

Ганчев сообщил об иностранных наемниках среди пленных из состава ВСУ - РИА Новости, 18.10.2024

Ганчев сообщил об иностранных наемниках среди пленных из состава ВСУ

Среди пленных, захваченных ВС РФ, были иностранные наемники, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T06:01

2024-10-18T06:01

2024-10-18T06:05

специальная военная операция на украине

виталий ганчев

харьковская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

нато

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ГРАКОВО (Харьковская область), 18 окт - РИА Новости. Среди пленных, захваченных ВС РФ, были иностранные наемники, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Мы получали информацию от военных о том, что среди военнопленных были, как принято говорить, именно иностранные наемники… подобная информация подтверждалась, мы об этом слышали", - сказал собеседник агентства.По его словам, компетентные органы будут устанавливать, были это наемники или представители регулярных войск НАТО.

https://ria.ru/20241013/spetsoperatsiya-1977795140.html

харьковская область

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2024

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виталий ганчев, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, нато