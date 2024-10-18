https://ria.ru/20241018/ganchev-1978639905.html
Ганчев сообщил об иностранных наемниках среди пленных из состава ВСУ
Ганчев сообщил об иностранных наемниках среди пленных из состава ВСУ - РИА Новости, 18.10.2024
Ганчев сообщил об иностранных наемниках среди пленных из состава ВСУ
Среди пленных, захваченных ВС РФ, были иностранные наемники, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T06:01
2024-10-18T06:01
2024-10-18T06:05
специальная военная операция на украине
виталий ганчев
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
нато
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ГРАКОВО (Харьковская область), 18 окт - РИА Новости. Среди пленных, захваченных ВС РФ, были иностранные наемники, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Мы получали информацию от военных о том, что среди военнопленных были, как принято говорить, именно иностранные наемники… подобная информация подтверждалась, мы об этом слышали", - сказал собеседник агентства.По его словам, компетентные органы будут устанавливать, были это наемники или представители регулярных войск НАТО.
https://ria.ru/20241013/spetsoperatsiya-1977795140.html
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виталий ганчев, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, нато
Специальная военная операция на Украине, Виталий Ганчев, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, НАТО
Ганчев сообщил об иностранных наемниках среди пленных из состава ВСУ
Ганчев: среди захваченных ВС России пленных были иностранные наемники