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Ганчев сообщил о подтягивании резервов ВСУ в Харьковской области

Ганчев сообщил о подтягивании резервов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 18.10.2024

Ганчев сообщил о подтягивании резервов ВСУ в Харьковской области

ВСУ продолжают подтягивать резервы на харьковское направление, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T04:48

2024-10-18T04:48

2024-10-18T04:48

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ГРАКОВО (Харьковская область), 18 окт - РИА Новости. ВСУ продолжают подтягивать резервы на харьковское направление, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Интенсивность боев в всех, так скажем, самых горячих точках Харьковской области, Волчанского, Липцевского направления продолжаются… но они (ВСУ - ред.) все равно продолжают подтягивать свои резервы и ротация продолжается, потому что у них достаточно большие потери, они их стараются восполнять", - сказал собеседник агентства.

харьковская область

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