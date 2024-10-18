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Ганчев сообщил о подтягивании резервов ВСУ в Харьковской области
Ганчев сообщил о подтягивании резервов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 18.10.2024
Ганчев сообщил о подтягивании резервов ВСУ в Харьковской области
ВСУ продолжают подтягивать резервы на харьковское направление, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T04:48
2024-10-18T04:48
2024-10-18T04:48
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ГРАКОВО (Харьковская область), 18 окт - РИА Новости. ВСУ продолжают подтягивать резервы на харьковское направление, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Интенсивность боев в всех, так скажем, самых горячих точках Харьковской области, Волчанского, Липцевского направления продолжаются… но они (ВСУ - ред.) все равно продолжают подтягивать свои резервы и ротация продолжается, потому что у них достаточно большие потери, они их стараются восполнять", - сказал собеседник агентства.
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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
Ганчев сообщил о подтягивании резервов ВСУ в Харьковской области
Ганчев: ВСУ продолжают восполнять потери в Харьковской области
ГРАКОВО (Харьковская область), 18 окт - РИА Новости. ВСУ продолжают подтягивать резервы на харьковское направление, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Интенсивность боев в всех, так скажем, самых горячих точках Харьковской области, Волчанского, Липцевского направления продолжаются… но они (ВСУ - ред.) все равно продолжают подтягивать свои резервы и ротация продолжается, потому что у них достаточно большие потери, они их стараются восполнять", - сказал собеседник агентства.