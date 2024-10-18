https://ria.ru/20241018/ganchev-1978632303.html
Ганчев заявил о проводимых киевским режимом пытках в Волчанске и Купянске
Ганчев заявил о проводимых киевским режимом пытках в Волчанске и Купянске - РИА Новости, 18.10.2024
Ганчев заявил о проводимых киевским режимом пытках в Волчанске и Купянске
Киевский режим пытал задержанных в Волчанске и Купянске, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T03:03
2024-10-18T03:03
2024-10-18T03:17
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ГРАКОВО (Харьковская область), 18 окт - РИА Новости. Киевский режим пытал задержанных в Волчанске и Купянске, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Мы знаем, что это происходило и в Волчанске, и в Купянске. Я думаю, когда уже крупные такие вот города будут освобождены, мы увидим конкретные места, возможно, даже и, как вы говорите, места захоронений будут установлены", — сказал он в ответ на вопрос, были ли найдены какие-то помещения на освобожденных территориях, где пытали людей.Также он отметил, что на Купянском и Волчанском направлениях ведутся активные боевые действия, и подчеркнул, что в подконтрольных администрации поселках Харьковской области такие места не фиксировались.
https://ria.ru/20241017/ganchev-1978435447.html
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в мире, волчанск, харьковская область, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Волчанск, Харьковская область, Виталий Ганчев
Ганчев заявил о проводимых киевским режимом пытках в Волчанске и Купянске
Ганчев: Киев пытал задержанных в Волчанске и Купянске людей
ГРАКОВО (Харьковская область), 18 окт - РИА Новости. Киевский режим пытал задержанных в Волчанске и Купянске, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Мы знаем, что это происходило и в Волчанске, и в Купянске. Я думаю, когда уже крупные такие вот города будут освобождены, мы увидим конкретные места, возможно, даже и, как вы говорите, места захоронений будут установлены", — сказал он в ответ на вопрос, были ли найдены какие-то помещения на освобожденных территориях, где пытали людей.
Также он отметил, что на Купянском и Волчанском направлениях ведутся активные боевые действия, и подчеркнул, что в подконтрольных администрации поселках Харьковской области такие места не фиксировались.