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Путин заявил, что может фактически сорвать работу G20 - РИА Новости, 18.10.2024
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17:11 18.10.2024 (обновлено: 18:42 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/g20-1978787627.html
Путин заявил, что может фактически сорвать работу G20
Путин заявил, что может фактически сорвать работу G20 - РИА Новости, 18.10.2024
Путин заявил, что может фактически сорвать работу G20
Президент РФ Владимир Путин считает, что его приезд в Бразилию может нарушить работу G20 из-за происходящего вокруг России. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:11
2024-10-18T18:42
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дмитрий киселев
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что его приезд в Бразилию может нарушить работу G20 из-за происходящего вокруг России."Мы же понимаем, что происходит вокруг России. И я понимаю. У меня с президентом Лулой (президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - ред.) прекрасные дружеские отношения. Ну, что же я специально туда приеду, чтобы, значит, нарушить нормальную работу этого форума", - сказал президент России.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в Рио-де-Жанейро пройдет 18-19 ноября.Ранее газета Folha de S.Paulo сообщала, что правительство Бразилии работает над тем, чтобы визит президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро осенью этого года стал возможным, несмотря на ордер на "арест" от Международного уголовного суда.По данным газеты, правительство в ноябре прошлого года направило в комиссию по международным правам ООН документ с юридическими аргументами в пользу визита президента Путина, несмотря на ордер МУС.По информации издания, в настоящее время этот орган работает над разработкой положений об иммунитете для глав государств. Этот статус гарантирует, что лидеры стран не подвергнутся судебному преследованию во время международных визитов.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
https://ria.ru/20241018/putin-1978811772.html
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Саммит БРИКС в Бразилии, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Бразилия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Большая двадцатка, БРИКС, В мире, Рио-де-Жанейро (город), Луис Инасиу Лула да Силва, Международный уголовный суд
Путин заявил, что может фактически сорвать работу G20

Путин заявил, что может сорвать работу G20, если приедет на саммит в Бразилию

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что его приезд в Бразилию может нарушить работу G20 из-за происходящего вокруг России.
"Мы же понимаем, что происходит вокруг России. И я понимаю. У меня с президентом Лулой (президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - ред.) прекрасные дружеские отношения. Ну, что же я специально туда приеду, чтобы, значит, нарушить нормальную работу этого форума", - сказал президент России.
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Путин назвал современную вооруженную борьбу войной математиков
Вчера, 18:33
Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в Рио-де-Жанейро пройдет 18-19 ноября.
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Путин назвал саммит G20 полезным
Вчера, 17:09
Ранее газета Folha de S.Paulo сообщала, что правительство Бразилии работает над тем, чтобы визит президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро осенью этого года стал возможным, несмотря на ордер на "арест" от Международного уголовного суда.
По данным газеты, правительство в ноябре прошлого года направило в комиссию по международным правам ООН документ с юридическими аргументами в пользу визита президента Путина, несмотря на ордер МУС.
По информации издания, в настоящее время этот орган работает над разработкой положений об иммунитете для глав государств. Этот статус гарантирует, что лидеры стран не подвергнутся судебному преследованию во время международных визитов.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Путин рассказал, как можно обойти решения МУС об арестах
Вчера, 17:08
 
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