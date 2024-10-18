Путин заявил, что может фактически сорвать работу G20
Путин заявил, что может сорвать работу G20, если приедет на саммит в Бразилию
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что его приезд в Бразилию может нарушить работу G20 из-за происходящего вокруг России.
"Мы же понимаем, что происходит вокруг России. И я понимаю. У меня с президентом Лулой (президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - ред.) прекрасные дружеские отношения. Ну, что же я специально туда приеду, чтобы, значит, нарушить нормальную работу этого форума", - сказал президент России.
Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в Рио-де-Жанейро пройдет 18-19 ноября.
Путин назвал саммит G20 полезным
Вчера, 17:09
Ранее газета Folha de S.Paulo сообщала, что правительство Бразилии работает над тем, чтобы визит президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро осенью этого года стал возможным, несмотря на ордер на "арест" от Международного уголовного суда.
По данным газеты, правительство в ноябре прошлого года направило в комиссию по международным правам ООН документ с юридическими аргументами в пользу визита президента Путина, несмотря на ордер МУС.
По информации издания, в настоящее время этот орган работает над разработкой положений об иммунитете для глав государств. Этот статус гарантирует, что лидеры стран не подвергнутся судебному преследованию во время международных визитов.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.