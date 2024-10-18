https://ria.ru/20241018/g20-1978786548.html

Путин назвал саммит G20 полезным

Путин назвал саммит G20 полезным - РИА Новости, 18.10.2024

Путин назвал саммит G20 полезным

Саммит G20 является хорошим форумом, полезным, если его не политизировать, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:09

2024-10-18T17:09

2024-10-18T17:20

большая двадцатка

владимир путин

в мире

саммит брикс в казани в 2024 году

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Саммит G20 является хорошим форумом, полезным, если его не политизировать, сказал президент РФ Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Мы, в принципе, понимаем, что "двадцатка" — это хороший форум, он полезный в целом, если его, конечно, не политизировать. Если дальше не будут политизировать, там попытки предпринимаются разного рода. Но он создавался, и не так давно создавался, как чисто экономическая платформа. Вот так если будет развиваться, именно в таком ключе, то это будет полезно", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

https://ria.ru/20241018/putin-1978789160.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

большая двадцатка, владимир путин, в мире, саммит брикс в казани в 2024 году