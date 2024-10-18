https://ria.ru/20241018/fsb-1978714092.html

ФСБ будет получать сведения о гражданах из ЗАГСов

ФСБ будет получать сведения о гражданах из ЗАГСов - РИА Новости, 18.10.2024

ФСБ будет получать сведения о гражданах из ЗАГСов

ФСБ будет по новому закону и в соответствии с уточненными правилами получать сведения о гражданах из ЗАГСов, спецслужба разработала проект постановления... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T13:15

2024-10-18T13:15

2024-10-18T13:34

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. ФСБ будет по новому закону и в соответствии с уточненными правилами получать сведения о гражданах из ЗАГСов, спецслужба разработала проект постановления правительства РФ об этом. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.Как отмечается в пояснительной записке, проект постановления разработан в целях реализации норм федерального закона от 8 августа 2024 года "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". По этому закону ФСБ включена в число органов, которым предоставляются сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния.Проектом постановления вносятся изменения в правила предоставления сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния.

https://ria.ru/20241016/ssha-1978239748.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество