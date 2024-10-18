https://ria.ru/20241018/fsb-1978714092.html
ФСБ будет получать сведения о гражданах из ЗАГСов
ФСБ будет получать сведения о гражданах из ЗАГСов - РИА Новости, 18.10.2024
ФСБ будет получать сведения о гражданах из ЗАГСов
ФСБ будет по новому закону и в соответствии с уточненными правилами получать сведения о гражданах из ЗАГСов, спецслужба разработала проект постановления... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T13:15
2024-10-18T13:15
2024-10-18T13:34
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. ФСБ будет по новому закону и в соответствии с уточненными правилами получать сведения о гражданах из ЗАГСов, спецслужба разработала проект постановления правительства РФ об этом. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.Как отмечается в пояснительной записке, проект постановления разработан в целях реализации норм федерального закона от 8 августа 2024 года "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". По этому закону ФСБ включена в число органов, которым предоставляются сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния.Проектом постановления вносятся изменения в правила предоставления сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния.
https://ria.ru/20241016/ssha-1978239748.html
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
ФСБ будет получать сведения о гражданах из ЗАГСов
ФСБ будет получать сведения о гражданах из ЗАГСов, согласно новому проекту
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. ФСБ будет по новому закону и в соответствии с уточненными правилами получать сведения о гражданах из ЗАГСов, спецслужба разработала проект постановления правительства РФ об этом. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.
Как отмечается в пояснительной записке, проект постановления разработан в целях реализации норм федерального закона от 8 августа 2024 года "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". По этому закону ФСБ включена в число органов, которым предоставляются сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния.
Проектом постановления вносятся изменения в правила предоставления сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния.