"Это провал". В ФРГ раскрыли, какой "сюрприз" хотят сделать Украине
Spiegel: коалиция партий ФРГ может запретить поставки оружия Украине
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Набравшие наибольшее количество голосов на выборах в восточных землях Германии партии могут добавить в коалиционное соглашение пункт о запрете поставок оружия Украине, сообщило издание Spiegel.
Согласно изданию, коалицию могут сформировать "Христианско-демократический союз" (ХДС), победивший в Саксонии и занявший второе место в Тюрингии, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера ФРГ Олафа Шольца и "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ), выступающий главным сторонником ограничения поставок вооружений Киеву.
"Лидер ССВ Сара Вагенкнехт, считает, что можно достичь <...> мира на Украине, и хочет дипломатического решения. Оружие не должно поставляться на Украину, а новые американские ракеты не будут размещаться на территории Германии", — отмечается в статье.
Издание подчеркнуло, что именно эти пункты политик хочет закрепить в окончательном коалиционном соглашении в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге, однако в первоначальном варианте документа почти нет упоминания конфликта на Украине.
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"В первую очередь именно поэтому (из-за различных взглядов по Украине — Прим. ред.) переговоры могут быть обречены на провал", — добавили в статье.
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Ранее на выступлении в Бундестаге кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца за недостаточную поддержку Украины и заявил, что в первый же день пребывания на посту главы государства он предъявит России ультиматум, в случае невыполнения которого Киеву будут переданы ракеты Taurus и сняты ограничения на дальность оружия для Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.