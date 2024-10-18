https://ria.ru/20241018/fns-1978736429.html
ФНС заблокировала банковские счета сценариста Бородянского
ФНС заблокировала банковские счета сценариста Бородянского - РИА Новости, 18.10.2024
ФНС заблокировала банковские счета сценариста Бородянского
Федеральная налоговая служба РФ заблокировала банковские счета восьмидесятилетнего сценариста Александра Бородянского, автора фильмов "Мы из джаза", "Зимний... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T14:34
2024-10-18T14:34
2024-10-18T14:34
александр бородянский
федеральная налоговая служба (фнс россии)
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155052/57/1550525741_0:241:2559:1680_1920x0_80_0_0_a3a70bf015e455f520ab0ddebaab6723.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Федеральная налоговая служба РФ заблокировала банковские счета восьмидесятилетнего сценариста Александра Бородянского, автора фильмов "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Курьер", "Афоня" и других, следует из данных системы проверки контрагентов "Контур.Фокус", с которой ознакомились РИА Новости. "Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются", - говорится в сведениях ФНС о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика. "Неисполнение налогоплательщиком требования об уплате задолженности, непредставление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати рабочих дней по истечении установленного срока ее представления", - в том числе отмечено в основаниях принятия решения. При этом указано, что у Бородянского в марте 2021 года была "задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию".
https://ria.ru/20241010/parhomenko-1977342982.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155052/57/1550525741_0:0:2559:1919_1920x0_80_0_0_4e6274e34facdac4404cafacbf8103e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр бородянский, федеральная налоговая служба (фнс россии), происшествия, россия
Александр Бородянский, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Происшествия, Россия
ФНС заблокировала банковские счета сценариста Бородянского
ФНС заблокировала банковские счета сценариста "Курьера" и "Афони" Бородянского
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Федеральная налоговая служба РФ заблокировала банковские счета восьмидесятилетнего сценариста Александра Бородянского, автора фильмов "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Курьер", "Афоня" и других, следует из данных системы проверки контрагентов "Контур.Фокус", с которой ознакомились РИА Новости.
"Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются", - говорится в сведениях ФНС
о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика.
"Неисполнение налогоплательщиком требования об уплате задолженности, непредставление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати рабочих дней по истечении установленного срока ее представления", - в том числе отмечено в основаниях принятия решения.
При этом указано, что у Бородянского в марте 2021 года была "задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию".