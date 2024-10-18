https://ria.ru/20241018/fns-1978736429.html

ФНС заблокировала банковские счета сценариста Бородянского

ФНС заблокировала банковские счета сценариста Бородянского - РИА Новости, 18.10.2024

ФНС заблокировала банковские счета сценариста Бородянского

Федеральная налоговая служба РФ заблокировала банковские счета восьмидесятилетнего сценариста Александра Бородянского, автора фильмов "Мы из джаза", "Зимний... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T14:34

2024-10-18T14:34

2024-10-18T14:34

александр бородянский

федеральная налоговая служба (фнс россии)

происшествия

россия

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Федеральная налоговая служба РФ заблокировала банковские счета восьмидесятилетнего сценариста Александра Бородянского, автора фильмов "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Курьер", "Афоня" и других, следует из данных системы проверки контрагентов "Контур.Фокус", с которой ознакомились РИА Новости. "Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются", - говорится в сведениях ФНС о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика. "Неисполнение налогоплательщиком требования об уплате задолженности, непредставление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати рабочих дней по истечении установленного срока ее представления", - в том числе отмечено в основаниях принятия решения. При этом указано, что у Бородянского в марте 2021 года была "задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию".

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александр бородянский, федеральная налоговая служба (фнс россии), происшествия, россия