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ФНС заблокировала банковские счета сценариста Бородянского - РИА Новости, 18.10.2024
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14:34 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/fns-1978736429.html
ФНС заблокировала банковские счета сценариста Бородянского
ФНС заблокировала банковские счета сценариста Бородянского - РИА Новости, 18.10.2024
ФНС заблокировала банковские счета сценариста Бородянского
Федеральная налоговая служба РФ заблокировала банковские счета восьмидесятилетнего сценариста Александра Бородянского, автора фильмов "Мы из джаза", "Зимний... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T14:34
2024-10-18T14:34
александр бородянский
федеральная налоговая служба (фнс россии)
происшествия
россия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Федеральная налоговая служба РФ заблокировала банковские счета восьмидесятилетнего сценариста Александра Бородянского, автора фильмов "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Курьер", "Афоня" и других, следует из данных системы проверки контрагентов "Контур.Фокус", с которой ознакомились РИА Новости. "Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются", - говорится в сведениях ФНС о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика. "Неисполнение налогоплательщиком требования об уплате задолженности, непредставление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати рабочих дней по истечении установленного срока ее представления", - в том числе отмечено в основаниях принятия решения. При этом указано, что у Бородянского в марте 2021 года была "задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию".
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александр бородянский, федеральная налоговая служба (фнс россии), происшествия, россия
Александр Бородянский, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Происшествия, Россия
ФНС заблокировала банковские счета сценариста Бородянского

ФНС заблокировала банковские счета сценариста "Курьера" и "Афони" Бородянского

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкРежиссер и сценарист Александр Бородянский
Режиссер и сценарист Александр Бородянский - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Режиссер и сценарист Александр Бородянский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Федеральная налоговая служба РФ заблокировала банковские счета восьмидесятилетнего сценариста Александра Бородянского, автора фильмов "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", "Курьер", "Афоня" и других, следует из данных системы проверки контрагентов "Контур.Фокус", с которой ознакомились РИА Новости.
"Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются", - говорится в сведениях ФНС о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика.
"Неисполнение налогоплательщиком требования об уплате задолженности, непредставление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати рабочих дней по истечении установленного срока ее представления", - в том числе отмечено в основаниях принятия решения.
При этом указано, что у Бородянского в марте 2021 года была "задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию".
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Александр БородянскийФедеральная налоговая служба (ФНС России)ПроисшествияРоссия
 
 
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