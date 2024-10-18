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Премьер Словакии назвал идеальный вариант для Украины
Премьер Словакии назвал идеальный вариант для Украины - РИА Новости, 18.10.2024
Премьер Словакии назвал идеальный вариант для Украины
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что идеальный вариант для Украины - быть нейтральной страной и получить гарантии безопасности. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:45
2024-10-18T12:45
2024-10-18T12:45
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БРАТИСЛАВА, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что идеальный вариант для Украины - быть нейтральной страной и получить гарантии безопасности. "Никто не хочет Третьей мировой войны, поэтому самым лучшим решением для всех было бы, если бы Украина осталась нейтральной и получила бы гарантии безопасности", - сказал Фицо журналистам по итогам саммита стран ЕС. Ранее премьер Словакии подтвердил, что по-прежнему против вступления Украины в НАТО, которое может лишь спровоцировать дальнейшие конфликты. По его словам, он понимает и уважает желание Киева стать членом Североатлантического альянса, но не считает это "хорошей идеей".
https://ria.ru/20240711/ukraina-1959015904.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, словакия, киев, роберт фицо, евросоюз, нато
В мире, Украина, Словакия, Киев, Роберт Фицо, Евросоюз, НАТО
Премьер Словакии назвал идеальный вариант для Украины
Премьер Словакии Фицо: Украина должна быть нейтральной и получить гарантии