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Премьер Словакии назвал идеальный вариант для Украины - РИА Новости, 18.10.2024
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12:45 18.10.2024
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Премьер Словакии назвал идеальный вариант для Украины
Премьер Словакии назвал идеальный вариант для Украины - РИА Новости, 18.10.2024
Премьер Словакии назвал идеальный вариант для Украины
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что идеальный вариант для Украины - быть нейтральной страной и получить гарантии безопасности. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:45
2024-10-18T12:45
в мире
украина
словакия
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роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что идеальный вариант для Украины - быть нейтральной страной и получить гарантии безопасности. "Никто не хочет Третьей мировой войны, поэтому самым лучшим решением для всех было бы, если бы Украина осталась нейтральной и получила бы гарантии безопасности", - сказал Фицо журналистам по итогам саммита стран ЕС. Ранее премьер Словакии подтвердил, что по-прежнему против вступления Украины в НАТО, которое может лишь спровоцировать дальнейшие конфликты. По его словам, он понимает и уважает желание Киева стать членом Североатлантического альянса, но не считает это "хорошей идеей".
https://ria.ru/20240711/ukraina-1959015904.html
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в мире, украина, словакия, киев, роберт фицо, евросоюз, нато
В мире, Украина, Словакия, Киев, Роберт Фицо, Евросоюз, НАТО
Премьер Словакии назвал идеальный вариант для Украины

Премьер Словакии Фицо: Украина должна быть нейтральной и получить гарантии

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что идеальный вариант для Украины - быть нейтральной страной и получить гарантии безопасности.
"Никто не хочет Третьей мировой войны, поэтому самым лучшим решением для всех было бы, если бы Украина осталась нейтральной и получила бы гарантии безопасности", - сказал Фицо журналистам по итогам саммита стран ЕС.
Ранее премьер Словакии подтвердил, что по-прежнему против вступления Украины в НАТО, которое может лишь спровоцировать дальнейшие конфликты. По его словам, он понимает и уважает желание Киева стать членом Североатлантического альянса, но не считает это "хорошей идеей".
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
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В миреУкраинаСловакияКиевРоберт ФицоЕвросоюзНАТО
 
 
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