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Премьер Словакии назвал идеальный вариант для Украины

Премьер Словакии назвал идеальный вариант для Украины - РИА Новости, 18.10.2024

Премьер Словакии назвал идеальный вариант для Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что идеальный вариант для Украины - быть нейтральной страной и получить гарантии безопасности. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T12:45

2024-10-18T12:45

2024-10-18T12:45

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украина

словакия

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евросоюз

нато

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БРАТИСЛАВА, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что идеальный вариант для Украины - быть нейтральной страной и получить гарантии безопасности. "Никто не хочет Третьей мировой войны, поэтому самым лучшим решением для всех было бы, если бы Украина осталась нейтральной и получила бы гарантии безопасности", - сказал Фицо журналистам по итогам саммита стран ЕС. Ранее премьер Словакии подтвердил, что по-прежнему против вступления Украины в НАТО, которое может лишь спровоцировать дальнейшие конфликты. По его словам, он понимает и уважает желание Киева стать членом Североатлантического альянса, но не считает это "хорошей идеей".

https://ria.ru/20240711/ukraina-1959015904.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, словакия, киев, роберт фицо, евросоюз, нато