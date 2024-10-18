https://ria.ru/20241018/fitso-1978707103.html

Фицо сожалеет, что на саммитах ЕС не говорят о мире на Украине

Фицо сожалеет, что на саммитах ЕС не говорят о мире на Украине - РИА Новости, 18.10.2024

Фицо сожалеет, что на саммитах ЕС не говорят о мире на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил сожаление о том, что на саммитах Европейского союза не звучат предложения о прекращении огня на Украине. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T12:43

2024-10-18T12:43

2024-10-18T12:43

в мире

украина

словакия

ближний восток

роберт фицо

евросоюз

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БРАТИСЛАВА, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил сожаление о том, что на саммитах Европейского союза не звучат предложения о прекращении огня на Украине. "Мне жаль, что в то время, как в случае Ближнего Востока, много говорится о немедленном прекращении огня, то в случае конфликта на Украине ни разу не было предложения: давайте попробуем указать в заключениях (саммита - ред.) что-то о том, что давайте остановим огонь", - сказал Фицо журналистам по итогам саммита стран ЕС. Он отметил, что существует определенная заинтересованность в продолжении конфликта на Украине с представлением о том, что это может якобы как-то помочь Киеву в случае возможных переговоров. Такой подход, как заявил премьер Словакии, он не разделяет.

https://ria.ru/20241016/konflikt-1978312560.html

украина

словакия

ближний восток

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Дарья Буймова

в мире, украина, словакия, ближний восток, роберт фицо, евросоюз