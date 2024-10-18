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Фицо сожалеет, что на саммитах ЕС не говорят о мире на Украине - РИА Новости, 18.10.2024
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12:43 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/fitso-1978707103.html
Фицо сожалеет, что на саммитах ЕС не говорят о мире на Украине
Фицо сожалеет, что на саммитах ЕС не говорят о мире на Украине - РИА Новости, 18.10.2024
Фицо сожалеет, что на саммитах ЕС не говорят о мире на Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил сожаление о том, что на саммитах Европейского союза не звучат предложения о прекращении огня на Украине. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:43
2024-10-18T12:43
в мире
украина
словакия
ближний восток
роберт фицо
евросоюз
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БРАТИСЛАВА, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил сожаление о том, что на саммитах Европейского союза не звучат предложения о прекращении огня на Украине. "Мне жаль, что в то время, как в случае Ближнего Востока, много говорится о немедленном прекращении огня, то в случае конфликта на Украине ни разу не было предложения: давайте попробуем указать в заключениях (саммита - ред.) что-то о том, что давайте остановим огонь", - сказал Фицо журналистам по итогам саммита стран ЕС. Он отметил, что существует определенная заинтересованность в продолжении конфликта на Украине с представлением о том, что это может якобы как-то помочь Киеву в случае возможных переговоров. Такой подход, как заявил премьер Словакии, он не разделяет.
https://ria.ru/20241016/konflikt-1978312560.html
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в мире, украина, словакия, ближний восток, роберт фицо, евросоюз
В мире, Украина, Словакия, Ближний Восток, Роберт Фицо, Евросоюз
Фицо сожалеет, что на саммитах ЕС не говорят о мире на Украине

Фицо: на саммитах ЕС не звучали предложения о прекращении огня на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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БРАТИСЛАВА, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил сожаление о том, что на саммитах Европейского союза не звучат предложения о прекращении огня на Украине.
"Мне жаль, что в то время, как в случае Ближнего Востока, много говорится о немедленном прекращении огня, то в случае конфликта на Украине ни разу не было предложения: давайте попробуем указать в заключениях (саммита - ред.) что-то о том, что давайте остановим огонь", - сказал Фицо журналистам по итогам саммита стран ЕС.
Он отметил, что существует определенная заинтересованность в продолжении конфликта на Украине с представлением о том, что это может якобы как-то помочь Киеву в случае возможных переговоров. Такой подход, как заявил премьер Словакии, он не разделяет.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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В миреУкраинаСловакияБлижний ВостокРоберт ФицоЕвросоюз
 
 
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