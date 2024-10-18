Фицо сожалеет, что на саммитах ЕС не говорят о мире на Украине
Фицо: на саммитах ЕС не звучали предложения о прекращении огня на Украине
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил сожаление о том, что на саммитах Европейского союза не звучат предложения о прекращении огня на Украине.
"Мне жаль, что в то время, как в случае Ближнего Востока, много говорится о немедленном прекращении огня, то в случае конфликта на Украине ни разу не было предложения: давайте попробуем указать в заключениях (саммита - ред.) что-то о том, что давайте остановим огонь", - сказал Фицо журналистам по итогам саммита стран ЕС.
Он отметил, что существует определенная заинтересованность в продолжении конфликта на Украине с представлением о том, что это может якобы как-то помочь Киеву в случае возможных переговоров. Такой подход, как заявил премьер Словакии, он не разделяет.
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