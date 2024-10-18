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Мишустин переназначил Федоренко на должность директора "Артека" - РИА Новости, 18.10.2024
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11:04 18.10.2024 (обновлено: 11:06 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/fedorenko-1978674227.html
Мишустин переназначил Федоренко на должность директора "Артека"
Мишустин переназначил Федоренко на должность директора "Артека" - РИА Новости, 18.10.2024
Мишустин переназначил Федоренко на должность директора "Артека"
Премьер-министр России Михаил Мишустин переназначил Константина Федоренко на должность директора международного детского центра "Артек" еще на пять лет,... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T11:04
2024-10-18T11:06
артек
политика
михаил мишустин
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин переназначил Константина Федоренко на должность директора международного детского центра "Артек" еще на пять лет, сообщается в Telegram-канале "Правительство РФ. Коротко"."Михаил Мишустин подписал распоряжение о переназначении Константина Федоренко на должность директора международного детского центра "Артек" еще на пять лет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240820/deti-1967293031.html
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артек, политика, михаил мишустин
Артек, Политика, Михаил Мишустин
Мишустин переназначил Федоренко на должность директора "Артека"

Мишустин переназначил Федоренко на должность директора "Артека" еще на пять лет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГигантский флаг РФ в "Артеке"
Гигантский флаг РФ в Артеке - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Гигантский флаг РФ в "Артеке". Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин переназначил Константина Федоренко на должность директора международного детского центра "Артек" еще на пять лет, сообщается в Telegram-канале "Правительство РФ. Коротко".
"Михаил Мишустин подписал распоряжение о переназначении Константина Федоренко на должность директора международного детского центра "Артек" еще на пять лет", - говорится в сообщении.
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