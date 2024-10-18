https://ria.ru/20241018/fedorenko-1978674227.html

Мишустин переназначил Федоренко на должность директора "Артека"

Мишустин переназначил Федоренко на должность директора "Артека" - РИА Новости, 18.10.2024

Мишустин переназначил Федоренко на должность директора "Артека"

Премьер-министр России Михаил Мишустин переназначил Константина Федоренко на должность директора международного детского центра "Артек" еще на пять лет,... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T11:04

2024-10-18T11:04

2024-10-18T11:06

артек

политика

михаил мишустин

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин переназначил Константина Федоренко на должность директора международного детского центра "Артек" еще на пять лет, сообщается в Telegram-канале "Правительство РФ. Коротко"."Михаил Мишустин подписал распоряжение о переназначении Константина Федоренко на должность директора международного детского центра "Артек" еще на пять лет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240820/deti-1967293031.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

артек, политика, михаил мишустин