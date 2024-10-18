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Саммит Евросоюза подтвердил остановку процесса вступления Грузии - РИА Новости, 18.10.2024
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00:20 18.10.2024 (обновлено: 01:44 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/evrosoyuz-1978624955.html
Саммит Евросоюза подтвердил остановку процесса вступления Грузии
Саммит Евросоюза подтвердил остановку процесса вступления Грузии - РИА Новости, 18.10.2024
Саммит Евросоюза подтвердил остановку процесса вступления Грузии
Лидеры Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе заявили, что действия правительства Грузии противоречат европейским ценностям, поэтому процесс вступления этой... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T00:20
2024-10-18T01:44
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
жозеп боррель
евросоюз
европарламент
евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Лидеры Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе заявили, что действия правительства Грузии противоречат европейским ценностям, поэтому процесс вступления этой страны в союз де-факто остановлен. Власти Грузии ранее приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и "О прозрачности иностранного влияния" также известный как закон об иноагентах. ЕС раскритиковал эти законы и потребовал от Тбилиси отменить их. "Европейский союз напоминает, что такой курс правительства подрывает движение Грузии в ЕС и по факту останавливает процесс вступления", - говорится в итоговом документе саммита. Европейские лидеры призвали Грузию провести глубокие демократические реформы, которые отвечают требованиям интеграции в ЕС. Также Евросовет выразил надежу на то, что предстоящие парламентские выборы в Грузии пройдут "свободно и честно", а местным и иностранным наблюдателям будет предоставлен свободный доступ. Ранее недовольные политикой Тбилиси депутаты Европарламента в резолюции "Об отступлении от демократии и угрозах политическому плюрализму в Грузии" призвали Евросоюз ввести санкции против властей закавказской республики, а также заморозить всё финансирование ЕС для этой страны. В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступавший по ситуации в Грузии перед депутатами Европарламента на последней пленарной сессии в Страсбурге, прибег к откровенному шантажу, заявив, что Брюссель лишил Тбилиси финансовой поддержки, но ее еще якобы можно восстановить, если грузинские власти одумаются и отменят все не устраивающие ЕС законы, а также "вернутся на демократический путь". Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее не исключил, что переговоры о вступлении страны в Евросоюз могут начаться даже в текущем году. Он отметил, что продолжение конфликта на Украине снижает вероятность, но и в таких условиях "все возможно в этом году", тем более что "миллионы субъектов, в том числе оппозиция в Грузии, сообщали, что статус кандидата предоставляется не руководству, а народу". Аналогично, отметил Кобахидзе, "мы должны подразумевать, что переговоры должны быть открыты народу, а не руководству" страны. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Грузии статус кандидата был предоставлен в декабре 2023 года. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.*Движение признано экстремистским и запрещено в России
https://ria.ru/20241016/gruziya-1978355268.html
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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, жозеп боррель, евросоюз, европарламент, евросовет
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Жозеп Боррель, Евросоюз, Европарламент, Евросовет
Саммит Евросоюза подтвердил остановку процесса вступления Грузии

Лидеры Евросоюза де-факто остановили прием Грузии в объединение

© AP Photo / Shakh AivazovУчастник акции протеста с флагом Евросоюза
Участник акции протеста с флагом Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Shakh Aivazov
Участник акции протеста с флагом Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Лидеры Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе заявили, что действия правительства Грузии противоречат европейским ценностям, поэтому процесс вступления этой страны в союз де-факто остановлен.
Власти Грузии ранее приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и "О прозрачности иностранного влияния" также известный как закон об иноагентах. ЕС раскритиковал эти законы и потребовал от Тбилиси отменить их.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Премьер Грузии сделал заявление о конфликте на Украине
16 октября, 16:05
"Европейский союз напоминает, что такой курс правительства подрывает движение Грузии в ЕС и по факту останавливает процесс вступления", - говорится в итоговом документе саммита.
Европейские лидеры призвали Грузию провести глубокие демократические реформы, которые отвечают требованиям интеграции в ЕС. Также Евросовет выразил надежу на то, что предстоящие парламентские выборы в Грузии пройдут "свободно и честно", а местным и иностранным наблюдателям будет предоставлен свободный доступ.
Ранее недовольные политикой Тбилиси депутаты Европарламента в резолюции "Об отступлении от демократии и угрозах политическому плюрализму в Грузии" призвали Евросоюз ввести санкции против властей закавказской республики, а также заморозить всё финансирование ЕС для этой страны.
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Власти Грузии отреагировали на призыв ЕП по России
9 октября, 11:21
В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступавший по ситуации в Грузии перед депутатами Европарламента на последней пленарной сессии в Страсбурге, прибег к откровенному шантажу, заявив, что Брюссель лишил Тбилиси финансовой поддержки, но ее еще якобы можно восстановить, если грузинские власти одумаются и отменят все не устраивающие ЕС законы, а также "вернутся на демократический путь".
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее не исключил, что переговоры о вступлении страны в Евросоюз могут начаться даже в текущем году. Он отметил, что продолжение конфликта на Украине снижает вероятность, но и в таких условиях "все возможно в этом году", тем более что "миллионы субъектов, в том числе оппозиция в Грузии, сообщали, что статус кандидата предоставляется не руководству, а народу". Аналогично, отметил Кобахидзе, "мы должны подразумевать, что переговоры должны быть открыты народу, а не руководству" страны.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Грузии статус кандидата был предоставлен в декабре 2023 года. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
*Движение признано экстремистским и запрещено в России
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Правящая партия возобновит процедуру импичмента президента Грузии
7 октября, 10:17
 
В миреГрузияИраклий КобахидзеЖозеп БоррельЕвросоюзЕвропарламентЕвросовет
 
 
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