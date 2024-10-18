https://ria.ru/20241018/energodar-1978646457.html
Энергодар остался без электроэнергии из-за аварии
Энергодар остался без электроэнергии из-за аварии - РИА Новости, 18.10.2024
Энергодар остался без электроэнергии из-за аварии
Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без электроэнергии, причина - аварийное отключение высоковольтной линии за пределами города, сообщает... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T08:04
2024-10-18T08:04
2024-10-18T08:11
происшествия
энергодар
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без электроэнергии, причина - аварийное отключение высоковольтной линии за пределами города, сообщает горадминистрация."Произошло аварийное отключение высоковольтной линии за пределами города. Без электроэнергии остался практически город", - говорится в сообщении.По данным властей, специалисты выясняют причины аварии и возможности её скорейшего устранения.
https://ria.ru/20241017/energodar-1978548193.html
энергодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, энергодар, запорожская аэс
Происшествия, Энергодар, Запорожская АЭС
Энергодар остался без электроэнергии из-за аварии
Энергодар остался без электроэнергии из-за отключения высоковольтной линии
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без электроэнергии, причина - аварийное отключение высоковольтной линии за пределами города, сообщает горадминистрация.
"Произошло аварийное отключение высоковольтной линии за пределами города. Без электроэнергии остался практически город", - говорится в сообщении.
По данным властей, специалисты выясняют причины аварии и возможности её скорейшего устранения.