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Энергодар остался без электроэнергии из-за аварии - РИА Новости, 18.10.2024
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08:04 18.10.2024 (обновлено: 08:11 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/energodar-1978646457.html
Энергодар остался без электроэнергии из-за аварии
Энергодар остался без электроэнергии из-за аварии - РИА Новости, 18.10.2024
Энергодар остался без электроэнергии из-за аварии
Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без электроэнергии, причина - аварийное отключение высоковольтной линии за пределами города, сообщает... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T08:04
2024-10-18T08:11
происшествия
энергодар
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без электроэнергии, причина - аварийное отключение высоковольтной линии за пределами города, сообщает горадминистрация."Произошло аварийное отключение высоковольтной линии за пределами города. Без электроэнергии остался практически город", - говорится в сообщении.По данным властей, специалисты выясняют причины аварии и возможности её скорейшего устранения.
https://ria.ru/20241017/energodar-1978548193.html
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происшествия, энергодар, запорожская аэс
Происшествия, Энергодар, Запорожская АЭС
Энергодар остался без электроэнергии из-за аварии

Энергодар остался без электроэнергии из-за отключения высоковольтной линии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтела с названием города в Энергодаре
Стела с названием города в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стела с названием города в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без электроэнергии, причина - аварийное отключение высоковольтной линии за пределами города, сообщает горадминистрация.
"Произошло аварийное отключение высоковольтной линии за пределами города. Без электроэнергии остался практически город", - говорится в сообщении.
По данным властей, специалисты выясняют причины аварии и возможности её скорейшего устранения.
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ПроисшествияЭнергодарЗапорожская АЭС
 
 
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