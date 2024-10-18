https://ria.ru/20241018/energodar-1978646457.html

Энергодар остался без электроэнергии из-за аварии

Энергодар остался без электроэнергии из-за аварии - РИА Новости, 18.10.2024

Энергодар остался без электроэнергии из-за аварии

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без электроэнергии, причина - аварийное отключение высоковольтной линии за пределами города, сообщает... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T08:04

2024-10-18T08:04

2024-10-18T08:11

происшествия

энергодар

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без электроэнергии, причина - аварийное отключение высоковольтной линии за пределами города, сообщает горадминистрация."Произошло аварийное отключение высоковольтной линии за пределами города. Без электроэнергии остался практически город", - говорится в сообщении.По данным властей, специалисты выясняют причины аварии и возможности её скорейшего устранения.

https://ria.ru/20241017/energodar-1978548193.html

энергодар

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, энергодар, запорожская аэс