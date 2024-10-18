https://ria.ru/20241018/ege-1978821409.html
Названы даты пересдачи ЕГЭ в 2025 году
Названы даты пересдачи ЕГЭ в 2025 году - РИА Новости, 18.10.2024
Названы даты пересдачи ЕГЭ в 2025 году
Минпросвещения РФ и Рособрнадзор проектом приказа обозначили дни пересдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году, соответствующий документ... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T19:21
2024-10-18T19:21
2024-10-18T20:02
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Минпросвещения РФ и Рособрнадзор проектом приказа обозначили дни пересдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году, соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.Пересдача ЕГЭ, согласно проекту, запланирована на 3 и 4 июля.
https://ria.ru/20241018/ege-1784159522.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Названы даты пересдачи ЕГЭ в 2025 году
Проект: пересдача ЕГЭ в 2025 году запланирована на 3 и 4 июля