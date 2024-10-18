Рейтинг@Mail.ru
Названы даты пересдачи ЕГЭ в 2025 году - РИА Новости, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:21 18.10.2024 (обновлено: 20:02 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/ege-1978821409.html
Названы даты пересдачи ЕГЭ в 2025 году
Названы даты пересдачи ЕГЭ в 2025 году - РИА Новости, 18.10.2024
Названы даты пересдачи ЕГЭ в 2025 году
Минпросвещения РФ и Рособрнадзор проектом приказа обозначили дни пересдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году, соответствующий документ... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T19:21
2024-10-18T20:02
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947824275_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_24ea43480115db42a4139d1576b83621.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Минпросвещения РФ и Рособрнадзор проектом приказа обозначили дни пересдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году, соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.Пересдача ЕГЭ, согласно проекту, запланирована на 3 и 4 июля.
https://ria.ru/20241018/ege-1784159522.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947824275_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f054b246ed8a7ea6f243ead493573e84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Названы даты пересдачи ЕГЭ в 2025 году

Проект: пересдача ЕГЭ в 2025 году запланирована на 3 и 4 июля

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСдача единого государственного экзамена
Сдача единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сдача единого государственного экзамена. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Минпросвещения РФ и Рособрнадзор проектом приказа обозначили дни пересдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году, соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.
Пересдача ЕГЭ, согласно проекту, запланирована на 3 и 4 июля.
Предметы ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Какие предметы ЕГЭ сдавать в 2024 году: обязательные и по выбору
Вчера, 12:45
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала