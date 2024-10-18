https://ria.ru/20241018/ege-1978821409.html

Названы даты пересдачи ЕГЭ в 2025 году

Названы даты пересдачи ЕГЭ в 2025 году - РИА Новости, 18.10.2024

Названы даты пересдачи ЕГЭ в 2025 году

Минпросвещения РФ и Рособрнадзор проектом приказа обозначили дни пересдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году, соответствующий документ... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T19:21

2024-10-18T19:21

2024-10-18T20:02

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Минпросвещения РФ и Рособрнадзор проектом приказа обозначили дни пересдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году, соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.Пересдача ЕГЭ, согласно проекту, запланирована на 3 и 4 июля.

https://ria.ru/20241018/ege-1784159522.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)