https://ria.ru/20241018/efimov-1978587860.html

Ефимов: число торгов на реорганизацию городских участков выросло в пять раз

Ефимов: число торгов на реорганизацию городских участков выросло в пять раз - РИА Новости, 18.10.2024

Ефимов: число торгов на реорганизацию городских участков выросло в пять раз

В Москве число торгов на право провести редевелопмент земельных участков увеличилось в пять раз за два года, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T09:10

2024-10-18T09:10

2024-10-18T10:04

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

краснодар

максим гаман

сергей собянин

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. В Москве число торгов на право провести редевелопмент земельных участков увеличилось в пять раз за два года, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Число проведенных с начала года аукционов на право КРТ в 1,3 раза превысило показатели за аналогичный период прошлого года и в пять раз превышает показатели 2022-го. Так, в январе – сентябре 2023 года было проведено восемь аукционов на право редевелопмента участков, а в 2022-м – всего два", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.По его словам, в январе – сентябре текущего года на аукционах определены инвесторы десяти проектов КРТ. На 114 гектарах земли в шести округах Москвы они построят свыше 2,7 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 1,1 миллиона "квадратов" жилья. Инвестиции в проекты составят более 551 миллиарда рублей.В свою очередь руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в 2022-2023 годах участниками аукционов были в среднем две фирмы, а в 2024 году – уже пять юрлиц."При этом участвовали не только застройщики из Москвы и Московской области, но и инвесторы из Тюмени, Краснодара, Екатеринбурга, Воронежа, Ростова-на-Дону, Перми, Оренбурга и Чеченской Республики", - добавил Гаман, чьи слова приводятся в сообщении.В настоящее время в Москве реализуют 236 проектов КРТ (всего свыше 3,1 тысячи гектаров). Их проработка идет по поручению мэра города Сергея Собянина.

https://ria.ru/20241017/efimov-1978397472.html

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москва

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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , краснодар, максим гаман, сергей собянин