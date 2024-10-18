https://ria.ru/20241018/dzerzhinsk-1978729423.html

Центр адаптивных видов спорта открыли в нижегородском Дзержинске

Центр адаптивных видов спорта открыли в нижегородском Дзержинске - РИА Новости, 18.10.2024

Центр адаптивных видов спорта открыли в нижегородском Дзержинске

Региональный центр адаптивных видов спорта "Парус" открыли в Дзержинске (Нижегородская область), сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T14:09

2024-10-18T14:09

2024-10-18T14:09

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нижегородская область

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глеб никитин

андрей вдовин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Региональный центр адаптивных видов спорта "Парус" открыли в Дзержинске (Нижегородская область), сообщает пресс-служба правительства региона. Торжественное открытие центра, построенного по федеральной адресной инвестиционной программе, состоялось в рамках форума "Россия – спортивная держава". Из Уфы, где проходит форум, объект, наряду со спортивными комплексами в других регионах страны, в формате телемоста открыл президент России Владимир Путин. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на церемонии открытия отметил, что региональный центр адаптивных видов спорта является уникальным объектом по подготовке спортсменов по паралимпийским, сурдлимпийским и адаптивным видам спорта. В России всего несколько подобных специализированных учреждений. "Мы гордимся, что наш комплекс не только самый новый в стране, но и самый универсальный. Здесь есть бассейн, лед, игровые спортивные залы, медицинско-восстановительный центр. Сотрудничаем с фондом "Защитники Отечества". Сейчас общался в бассейне с участниками специальной военной операции. Также уже проработали проведение целого ряда чемпионатов России в следующие годы в этом комплексе и даже международных соревнований. Дзержинск заслуживает того, чтобы ассоциироваться со столичным статусом в сфере паралимпийского движения. Хотел поблагодарить правительство РФ и Минспорта за софинансирование, постоянную поддержку и контроль за реализацией этого проекта", - цитирует пресс-служба слова Никитина. В свое время с предложением о создании центра к Путину обратился известный нижегородский спортсмен Дмитрий Кокарев. Он поблагодарил президента России за запуск проекта, а главу региона – за то, что тот смог его закончить. Общая площадь здания центра – более 18 тысяч квадратных метров. В центре есть универсальный зал, ледовая арена со специализированными прозрачными бортами и увеличенными по ширине скамейками запасных для занятий и проведения соревнований по следж-хоккею, 25-метровый бассейн на шесть дорожек, малый бассейн для занятий по обучению плаванием, в том числе для детей до семи лет, а также терапевтическая ванна для проведения специализированных занятий, зал пауэрлифтинга, фитнес-зал, два зала "сухого" плавания, спортзалы со специальными тренажерами для спортсменов, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, футбольное поле с искусственным покрытием, подходящее для проведения соревнований по футболу слепых. Помимо этого, на территории комплекса есть большой медико-восстановительный центр, где спортсмены на этапе спортивной подготовки смогут проходить необходимые восстановительные процедуры, а также получать фармакологическую и психологическую поддержку. При этом в центре будут организованы занятия не только для спортсменов с инвалидностью, но и для участников СВО, а также для всех желающих. "Центр адаптивных видов спорта в Нижегородской области - это мечта многих паралимпийцев, а его появление в нашем родном Дзержинске - настоящий подарок для каждого из нас и, конечно, для тех ребят, которые только начинают свой путь в спорте. Уверен, из них вырастут новые чемпионы, которые с гордостью будут представлять Россию на международных соревнованиях, завоевывать заслуженные награды и однажды смогут поехать на олимпийские и паралимпийские игры", - приводятся в сообщении слова трехкратного паралимпийского чемпиона Андрея Вдовина. На всей территории центра адаптивных видов спорта, в том числе в большом бассейне, организовано безбарьерное пространство для маломобильных граждан, слабовидящих и слабослышащих посетителей. Для удобного перемещения по комплексу будут функционировать четыре лифта. В центре планируется организовать тренировки по легкой атлетике, плаванию, бочче, пауэрлифтингу, волейболу сидя, настольному теннису, теннису на колясках, следж-хоккею, регби на колясках, баскетболу на колясках, фехтованию на колясках и бадминтону, а также футболу 7*7, армрестлингу, дартсу, шоу-дан и голболу. Кроме адаптивного спорта, учреждение будет развивать футбол, плавание, настольный теннис, фигурное катание на коньках, баскетбол, пауэрлифтинг, волейбол, чирлидинг.

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россия, нижегородская область, владимир путин, глеб никитин, андрей вдовин, уфа