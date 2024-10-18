https://ria.ru/20241018/dollar-1978809667.html

Доллар готовится показать третий подряд недельный рост

Доллар готовится показать третий подряд недельный рост - РИА Новости, 18.10.2024

Доллар готовится показать третий подряд недельный рост

Стоимость доллара снижается к мировым валютам в пятницу вечером, при этом готовится показать третий подряд недельный рост, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T18:19

2024-10-18T18:19

2024-10-18T18:24

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости/Прайм. Стоимость доллара снижается к мировым валютам в пятницу вечером, при этом готовится показать третий подряд недельный рост, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.55 мск курс евро к доллару рос до 1,0857 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0831 доллара, курс доллара к иене уменьшался до 149,66 иены с уровня предыдущего закрытия в 150,2 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) сокращался на 0,28%, до 103,54 пункта. С начала недели американская валюта подорожала к евро на 0,7%, к иене - на 0,4%, а индекс доллара увеличился на 0,6%. Таким образом, доллар завершает ростом третью неделю подряд. На этой неделе основным событием для валютных трейдеров стали итоги заседания Европейского центробанка, который ожидаемо понизил учетную ставку до 3,4% с 3,65%. В пятницу была опубликована статистика по американскому рынку недвижимости. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в сентябре, сократилось на 0,5% по сравнению с пересмотренным значением августа и составило 1,354 миллиона. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 1,35 миллиона.

https://ria.ru/20240930/briks-1975410265.html

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цены на нефть, сша