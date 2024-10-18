Рейтинг@Mail.ru
Доллар готовится показать третий подряд недельный рост - РИА Новости, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 18.10.2024 (обновлено: 18:24 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/dollar-1978809667.html
Доллар готовится показать третий подряд недельный рост
Доллар готовится показать третий подряд недельный рост - РИА Новости, 18.10.2024
Доллар готовится показать третий подряд недельный рост
Стоимость доллара снижается к мировым валютам в пятницу вечером, при этом готовится показать третий подряд недельный рост, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T18:19
2024-10-18T18:24
цены на нефть
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919967149_0:18:3577:2030_1920x0_80_0_0_918f42c4c83853761dbbe608a32ad85d.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости/Прайм. Стоимость доллара снижается к мировым валютам в пятницу вечером, при этом готовится показать третий подряд недельный рост, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.55 мск курс евро к доллару рос до 1,0857 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0831 доллара, курс доллара к иене уменьшался до 149,66 иены с уровня предыдущего закрытия в 150,2 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) сокращался на 0,28%, до 103,54 пункта. С начала недели американская валюта подорожала к евро на 0,7%, к иене - на 0,4%, а индекс доллара увеличился на 0,6%. Таким образом, доллар завершает ростом третью неделю подряд. На этой неделе основным событием для валютных трейдеров стали итоги заседания Европейского центробанка, который ожидаемо понизил учетную ставку до 3,4% с 3,65%. В пятницу была опубликована статистика по американскому рынку недвижимости. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в сентябре, сократилось на 0,5% по сравнению с пересмотренным значением августа и составило 1,354 миллиона. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 1,35 миллиона.
https://ria.ru/20240930/briks-1975410265.html
https://ria.ru/20240726/tsb-1962204479.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919967149_424:0:3155:2048_1920x0_80_0_0_5e64d30e572414631c315f74cb4b617e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, сша
Цены на нефть, США
Доллар готовится показать третий подряд недельный рост

Торги свидетельствуют, что с начала недели доллар подорожал к мировым валютам

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Электронное табло со знаком доллара. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости/Прайм. Стоимость доллара снижается к мировым валютам в пятницу вечером, при этом готовится показать третий подряд недельный рост, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.55 мск курс евро к доллару рос до 1,0857 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0831 доллара, курс доллара к иене уменьшался до 149,66 иены с уровня предыдущего закрытия в 150,2 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) сокращался на 0,28%, до 103,54 пункта.
В холле Государственной думы - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
В Госдуме предложили создать единую биржу БРИКС
30 сентября, 06:13
С начала недели американская валюта подорожала к евро на 0,7%, к иене - на 0,4%, а индекс доллара увеличился на 0,6%. Таким образом, доллар завершает ростом третью неделю подряд.
На этой неделе основным событием для валютных трейдеров стали итоги заседания Европейского центробанка, который ожидаемо понизил учетную ставку до 3,4% с 3,65%.
В пятницу была опубликована статистика по американскому рынку недвижимости. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в сентябре, сократилось на 0,5% по сравнению с пересмотренным значением августа и составило 1,354 миллиона. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 1,35 миллиона.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
ЦБ рассказал о проведении валютных операций в рамках бюджетного правила
26 июля, 16:18
 
Цены на нефтьСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала